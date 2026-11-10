Sobrina de Evelyn Matthei integra equipo que redacta acusación constitucional contra ministro Rabat

La abogada penalista Elisabeth Matthei Schacht, sobrina de la excandidata presidencial Evelyn Matthei, forma parte del equipo jurídico que trabaja en la redacción de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, impulsada por parlamentarios de oposición.

Según informó El Mercurio, la profesional integra el grupo de asesores legislativos de la bancada del Partido Socialista que prepara el libelo por la controversia relacionada con las rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En la coordinación también participa Nicolás Facuse, exsubsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) durante el gobierno de Gabriel Boric, a quien dirigentes opositores identifican como responsable de armonizar el texto.

El equipo cuenta además con la participación de los asesores del Frente Amplio, Raúl Méndez y Aurora Rozas, quienes colaboran en la preparación de los fundamentos de la acusación.

¿Quién es Elisabeth Matthei?

Elisabeth Matthei es abogada de la Universidad de Chile, cuenta con un magíster de la Universidad Alberto Hurtado y ha realizado estudios de doctorado en la Universidad Diego Portales.

Tras egresar en 2011, trabajó en los estudios jurídicos Bofill Escobar, Lama Abogados y Albagli Zaliasnik.

En 2019, participó en la defensa de Gonzalo de la Carrera en una causa por injurias presentada por la entonces diputada Camila Vallejo. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago absolvió a De la Carrera y condenó en costas a Vallejo.

Ese mismo año se incorporó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde trabajó en causas relacionadas con el estallido social.

Posteriormente, llegó a la Segpres durante la administración de Gabriel Boric, cuando la cartera estaba encabezada por Giorgio Jackson, y desempeñó funciones en la División Jurídico-Legislativa, principalmente en materias de seguridad.

Durante la gestión de Álvaro Elizalde participó en la tramitación de iniciativas legislativas, entre ellas el proyecto de ley sobre usurpaciones, para el cual defendió indicaciones del Ejecutivo ante la comisión de Seguridad del Senado.

Tras el cambio de gobierno, se integró al equipo de asesores de la bancada socialista, desde donde ahora participa en la elaboración de la acusación constitucional contra Rabat.