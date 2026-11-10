Presidente Kast hace llamado en medio de paro de camioneros: “Pensemos en Chile”

El presidente José Antonio Kast abordó el paro de camioneros por el alza del diésel que mantiene la Ruta 68 y la Ruta 5 cortadas y con kilométricos tacos.

Los transportistas exigen al Ejecutivo medidas para estabilizar los precios del petróleo. De manera paralela, desde el Gobierno han endurecido el tono y señalado que no se descarta utilizar la Ley de Seguridad del Estado.

“Pensemos en Chile”, dijo desde el Parque Metropolitano, donde encabezó la marcha blanca del teleférico que unirá Huechuraba con Providencia, Vitacura y Las Condes.

En la instancia, el mandatario comentó que “no ha sido un año fácil” y que “hoy día hay una situación de tensión con los transportistas y el llamado es a que pensemos en Chile, en que pensemos todos cómo vamos mejorando la situación, en los que generan la carga, en aquellos que tienen que pagar el flete, en aquellos que hacen el transporte”.

Este lunes, el Gobierno anunció un proyecto de ley que limitará a $20 por litro las posibles alzas de los combustibles durante 90 días; sin embargo, los transportistas decidieron mantener las movilizaciones en varias zonas del país.

Por otro lado, Kast aseveró que, si bien han subido los costos de los combustibles, se ha avanzado en temas de seguridad: “Hay menos robos de camiones, hay menos asaltos y eso también hay que considerarlo”.

Con todo, apuntó a que se debe continuar incentivando que haya más policías y que para ello se “requiere un gasto” y que se presentará un proyecto de ley para mejorar las condiciones de los funcionarios de la PDI.