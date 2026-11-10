Expertos recortan a 0% su proyección de crecimiento para 2026 y anticipan un repunte de 3% en 2027

Los economistas consultados por el Banco Central volvieron a recortar su proyección de crecimiento para este año. Según la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de noviembre, publicada este martes, la mediana de los expertos anticipa que el Producto Interno Bruto (PIB) no crecerá en 2026, frente al 0,2% que proyectaban en octubre.

Se trata del tercer recorte consecutivo. En septiembre, los consultados esperaban un crecimiento de 0,7% para este año. Para el PIB no minero, que excluye el aporte de la minería, la proyección bajó levemente, de 0,9% a 0,8%, lo que muestra que buena parte del deterioro se explica por la caída de la producción de cobre.

Economistas esperan una recuperación de la economía en 2027

En cambio, los expertos esperan que la economía se recupere el próximo año. La proyección de crecimiento para 2027 se mantuvo en 3%, y la de 2028 en 2,7%. A largo plazo, los consultados estiman que la economía chilena crecerá en promedio 2,5% al año.

El repunte vendría de la mano de la inversión. Los expertos proyectan que la formación bruta de capital fijo, que mide la inversión en maquinaria, equipos y construcción, prácticamente no crecerá este año (0,1%), pero aumentará 6,2% en 2027, por sobre el 5,8% que esperaban el mes pasado. En tanto, el consumo de los hogares crecería 1,4% este año y 2,6% el próximo.

En cuanto a la actividad de los últimos meses, los consultados estiman que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre no habría tenido variación frente al mismo mes del año anterior, mientras que el PIB del cuarto trimestre crecería 0,9%.

Encuesta anticipa inflación sin variación en diciembre

En materia de precios, los expertos anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) suba 0,4% en noviembre y se mantenga sin variación en diciembre. La proyección para ese último mes se recortó desde el 0,3% de la encuesta anterior, en medio de la caída del petróleo y de las medidas del Gobierno para contener las alzas de los combustibles.

Sin embargo, la inflación esperada para dentro de 11 meses subió de 3,4% a 3,5%, por sobre la meta de 3% del Banco Central. Para diciembre de 2027, en tanto, se ubica en 3,2%. A dos años, las expectativas se mantienen ancladas en 3%.

Respecto de la tasa de política monetaria (TPM), la mediana de los consultados espera que el Banco Central la mantenga en 4,5% en sus próximas reuniones y durante el próximo año, y que la recorte a 4,25% en dos años. No obstante, un grupo de los encuestados ya contempla un alza a 4,75%, luego de que la minuta de la última reunión revelara que el Consejo evaluó subirla.

En cuanto al dólar, los expertos proyectan que el tipo de cambio se ubique en $960 dentro de dos meses, por sobre los $950 que esperaban en octubre. Para dentro de 11 meses, en tanto, anticipan que llegará a $930.