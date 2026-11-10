Diputado Mulet plantea que ENAP traspase parte de sus ganancias a los consumidores ante crisis de combustibles

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, llamó al Gobierno a utilizar las utilidades de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para contener el alza de los combustibles y cuestionó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por las prioridades tributarias del Ejecutivo.

En medio de la paralización de camioneros que afecta a distintas rutas del país, el parlamentario propuso que la estatal reduzca sus márgenes de refinación y traspase parte de esos beneficios a los consumidores.

La propuesta surge después de que ENAP informara utilidades por US$1.112 millones al 30 de septiembre de 2026, un 119% superiores a las registradas durante el mismo período del año anterior. La compañía atribuyó parte importante de estos resultados al escenario internacional favorable para la refinación.

“Creo que no podemos tener una empresa del Estado como ENAP que se está enriqueciendo, con utilidades que ya superan los mil millones de dólares en el presente año, con la refinación que hace de los combustibles, del diésel, del kerosene y de la bencina”, sostuvo Mulet.

En esa línea, planteó que la petrolera estatal debería contribuir a reducir los costos para los consumidores, de manera similar al papel que, a su juicio, puede desempeñar BancoEstado en el mercado crediticio.

“No se trata de regalar, se trata de enfrentar una situación compleja, una crisis, y aliviarles el bolsillo a los chilenos y a las chilenas”, afirmó.

Mulet cuestiona a Quiroz por política tributaria

El diputado también criticó al ministro de Hacienda por las propuestas de rebajas tributarias a las empresas, en contraste con el mayor monto de IVA que pagan los consumidores cuando aumenta el precio de los combustibles.

“No puede rebajar el impuesto a las familias más ricas de Chile, no puede rebajar el impuesto a las grandes empresas de este país y, a la vez, subir el impuesto, porque eso es lo que ha pasado con el costo de la bencina a través del IVA”, señaló.

En particular, el parlamentario sostuvo que esta situación afecta a quienes dependen de sus vehículos para trabajar, como los transportistas que mantienen movilizaciones contra el alza del diésel.

“A los que más tienen, a las grandes empresas, les rebajan; y resulta que a los que trabajan y viven de su vehículo muchas veces, como un camionero, al final les estamos subiendo los impuestos”, cuestionó.

Finalmente, Mulet reconoció que el escenario internacional ha presionado al alza los precios de los combustibles, pero insistió en que las decisiones económicas deben considerar sus consecuencias sociales.

“El Ministerio de Hacienda no solamente lleva la contabilidad (…) requiere criterio político para que precisamente se usen instrumentos y no provocar catástrofes”, concluyó, con una advertencia sobre los efectos de la crisis en los sectores más vulnerables.