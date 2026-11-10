Comenzó período complementario del Sistema de Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular?

Este martes 10 de noviembre comenzó el período complementario del Sistema de Admisión Escolar 2027.

El proceso está dirigido a aquellos estudiantes que no postularon en la primera etapa, rechazaron su asignación o no consiguieron un cupo.

Este nuevo período comenzó a las 9:00 horas y estará disponible hasta las 14:00 horas del próximo martes 17 de noviembre.

Sistema de Admisión Escolar 2027: ¿Quiénes pueden postular?

Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) explicaron que esta etapa está dirigida a:

Quienes no participaron en el período inicial de postulaciones.

Quienes rechazaron el colegio que se les asignó en la etapa de resultados.

Quienes no fueron admitidos en ninguno de los establecimientos educacionales a los que postularon.

También se recalcó que “en esta etapa solo estarán disponibles los establecimientos que cuenten con vacantes”.

La postulación se puede realizar en el sitio web www.admision.mineduc.cl/registro.

Sistema de Admisión Escolar 2027: Fechas clave

Las postulaciones del período complementario serán entre el 10 y el 17 de noviembre.

El 1 de diciembre se publicarán los resultados del período complementario.

En tanto, desde el 9 al 22 de diciembre se llevará a cabo el proceso de matrícula en los colegios.

Esta última fecha se extenderá hasta el 29 de diciembre para establecimientos de las regiones de Aysén y Magallanes.