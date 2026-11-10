Radio CNN

Comenzó período complementario del Sistema de Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular?

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Comenzó período complementario del Sistema de Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular?/Agencia Uno

Este martes 10 de noviembre comenzó el período complementario del Sistema de Admisión Escolar 2027.

El proceso está dirigido a aquellos estudiantes que no postularon en la primera etapa, rechazaron su asignación o no consiguieron un cupo.

Este nuevo período comenzó a las 9:00 horas y estará disponible hasta las 14:00 horas del próximo martes 17 de noviembre.

Sistema de Admisión Escolar 2027: ¿Quiénes pueden postular?

Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) explicaron que esta etapa está dirigida a:

  • Quienes no participaron en el período inicial de postulaciones.
  • Quienes rechazaron el colegio que se les asignó en la etapa de resultados.
  • Quienes no fueron admitidos en ninguno de los establecimientos educacionales a los que postularon.

También se recalcó que “en esta etapa solo estarán disponibles los establecimientos que cuenten con vacantes”.

La postulación se puede realizar en el sitio web www.admision.mineduc.cl/registro.

Sistema de Admisión Escolar 2027: Fechas clave

Las postulaciones del período complementario serán entre el 10 y el 17 de noviembre.

El 1 de diciembre se publicarán los resultados del período complementario.

En tanto, desde el 9 al 22 de diciembre se llevará a cabo el proceso de matrícula en los colegios.

Esta última fecha se extenderá hasta el 29 de diciembre para establecimientos de las regiones de Aysén y Magallanes.

Lo más leído

Lee también