Camionetas de trabajo: autonomía y ahorro con All New Vigus de JMC

El segmento de las camionetas de trabajo exige cada vez más: mayor carga, menor costo operativo y tecnología al servicio de la productividad. La gama All New Vigus de JMC Chile responde a ese desafío con una propuesta concreta: motor JMC Turbo Diésel de 2.5 litros, equipamiento completo desde la versión de entrada y garantía de motor, que cambia el cálculo financiero de cualquier flota. Desde empresas de construcción hasta pymes y contratistas de servicio, esta familia de pickups está diseñada para trabajo arduo y sin sobredimensionar el presupuesto.

4 factores que resaltan a la All New Vigus dentro de las camionetas de trabajo económicas

Rendimiento: 13,2 km/l en ciclo mixto homologado por 3CV, 11,1 en ciudad y 14,8 en carretera: alrededor de 7,6 litros cada 100 kilómetros. Con el estanque de 73 litros, la autonomía mixta se acerca a los 964 km.

Garantía de motor: De por vida válida solo para el primer propietario, desde la entrega del vehículo y sujeta a mantenciones al día en talleres autorizados JMC. La cual expresa las siguientes coberturas y exclusiones: “Cubre los componentes principales del motor, incluidos inyectores, bomba de alta presión y riel común. No cubre fluidos, filtros, cadena de distribución, correas, sensores, mangueras ni fallas por combustible de mala calidad” Puedes revisar las condiciones completas en el sitio oficial de JMC Chile.

Red de atención: 34 puntos en 13 regiones, entre servicio técnico, repuestos y venta, que es lo que permite mantener la pauta sin sacar la unidad de su zona.

Precio: Desde $12.990.000 + IVA (precio noviembre 2026), ideal para la renovación de flotas y para empresas que adquieren la camioneta para su operación, ya que pueden recuperar el IVA como crédito fiscal.

Familia All New Vigus: camionetas de carga con resistencia estructural

Cuando una faena exige trasladar materiales pesados día tras día, la capacidad de carga deja de ser un dato de catálogo para convertirse en un factor crítico de rentabilidad. La All New Vigus soporta hasta 870 kg de carga útil, una cifra que la posiciona con solidez dentro del segmento de camionetas de carga para uso profesional en Chile. Su contenedor incorpora de fábrica un revestimiento adhesivo resistente al desgaste.

Su estructura fue concebida para absorber las exigencias de terrenos irregulares, jornadas extensas y cargas constantes sin que ello se traduzca en mantenimientos prematuros.

Comparativo de las versiones Vigus Work, Vigus Plus y Vigus PRO

La familia All New Vigus se articula en tres versiones que permiten escalar el nivel de equipamiento según el presupuesto y las exigencias operativas de cada empresa:

All New Vigus Work: orientada al trabajo operativo directo. Incorpora transmisión mecánica de 6 velocidades, panel de instrumentos mecánico de 3,5 pulgadas, asientos tapizados en tela y ecocuero con ajuste manual en 4 direcciones y espejo interior antideslumbrante, junto con 2 airbags frontales.

All New Vigus Plus: diseñada para entregar un nivel intermedio de confort en faena. Mantiene la caja mecánica de 6 velocidades y añade un panel de instrumentos LCD flotante de 7 pulgadas, tapiz y volante de ecocuero, asiento del conductor con ajuste en 6 direcciones, control crucero, arranque por botón y 4 airbags (dos frontales y dos laterales).

All New Vigus PRO: enfocada en brindar la máxima comodidad tanto en carretera como en ciudad. Destaca por su transmisión automática de 8 velocidades con selector electrónico, panel LCD flotante de 7 pulgadas, tapiz de ecocuero con ajuste de 6 direcciones para el conductor, encendido automático de faros, sensor de lluvia, espejos calefaccionados y alzavidrios one-touch con función de antipinzamiento, y 4 airbags (dos frontales y dos laterales).

Las tres configuraciones comparten el mismo bloque mecánico, el mismo chasis y la misma capacidad de carga de 870 kg: no son tres modelos distintos, sino una sola familia en tres niveles de equipamiento. La decisión responde al confort y la tecnología que requiere cada operación, no a la capacidad productiva del vehículo.

Motor turbodiésel sin sobreexigencias

La línea All New Vigus con su JMC Turbo Diésel de 2.5 litros entrega 161 hp y 410 Nm, con respuesta consistente bajo carga completa sin forzar el motor fuera de su rango óptimo. Cumple la norma Euro 6, señal de una combustión más eficiente que se traduce en menor consumo y menor desgaste a lo largo de los años.

Desempeño todoterreno y tracción 4×4 diseñados para superar terrenos difíciles

La All New Vigus se ofrece en 4×2 y 4×4, con modos 4H y 4L en las configuraciones de la Vigus Work y Vigus Plus. Esa flexibilidad pesa en agricultura, minería y construcción, donde una camioneta detenida es una operación paralizada. La caja mecánica de 6 velocidades da control preciso en pendientes y caminos de tierra; la automática de 8 prioriza la eficiencia en trayectos mixtos. Cada unidad se ajusta así al uso más frecuente de la flota.

Habitabilidad avanzada y protección integral al volante de una camioneta comercial versátil

Una camioneta de trabajo también es una oficina móvil. La All New Vigus trae pantalla táctil de 12,8″ con Apple CarPlay y Android Auto, para gestionar comunicaciones y rutas sin detener la operación, y aire acondicionado eléctrico con filtro PM2.5, que mantiene el habitáculo limpio en faenas con mucho polvo.

¿Cuál es el precio de la camioneta de trabajo All New Vigus?

La camioneta de trabajo All New Vigus Work de JMC parte desde $12.990.000 + IVA, precios referenciales vigentes durante noviembre de 2026. Para más información, revisa el sitio oficial de JMC.

Para una empresa que evalúa renovar unidades, la decisión termina apoyándose menos en la ficha técnica que en el costo por unidad, la recuperación del IVA y la cobertura de servicio en las zonas donde opera. Quienes quieran revisar alternativas por volumen pueden cotizar su All New Vigus en jmcchile.cl.