Cochilco: Fundiciones nacionales operan con solo 60% de utilización pese a mayor capacidad mundial

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) publicó su informe Mercado de Concentrados e Industria de Fundiciones 2026, en el que advierte que la capacidad mundial de fundición ha crecido más rápido que la disponibilidad de concentrados de cobre, lo que ha generado un mercado en creciente tensión y presionado a la baja los cargos de tratamiento y refinación (TC/RC).

Según el análisis, Chile aportó cerca de 23% de la producción mundial de concentrados de cobre en 2025, manteniendo su liderazgo entre los países productores.

Sin embargo, esa participación ha retrocedido desde el 24% que el país concentraba años atrás, en un contexto en que República Democrática del Congo explicó 68,8% del crecimiento neto de la producción mundial de cobre mina entre 2017 y 2025.

Chile aumenta su dependencia de los concentrados

El informe detalla que la matriz productiva chilena se ha reorientado con fuerza hacia los concentrados, que pasaron de representar cerca de 35% de la producción nacional en 2003 a casi 64% en 2025.

En paralelo, la producción de cobre fundido cayó a aproximadamente 821 mil toneladas, reduciendo la participación de Chile en ese producto a 4,2% a nivel mundial, mientras los cátodos SX-EW también retroceden y se proyectan en torno a 15% de la matriz hacia 2034.

En materia comercial, Cochilco constató una creciente concentración de los destinos de exportación. En 2025, dos de cada tres toneladas de concentrado de cobre exportadas por Chile se dirigieron a China, país que se ha consolidado como el principal comprador en desmedro de una distribución más diversificada que existía en 2017 entre ese mercado, Japón, India y Corea del Sur.

Fundiciones chilenas enfrentan brechas de competitividad

El reporte también aborda la posición de las fundiciones chilenas frente a la competencia internacional. Chile dispone de aproximadamente 5,44 millones de toneladas anuales de capacidad de tratamiento, la mayor de América Latina, aunque reducida frente a la de China.

Pese a esa capacidad instalada, el país utiliza solo cerca del 60% de ella, muy por debajo del promedio de utilización que registran las fundiciones asiáticas.

Cochilco planteó que la brecha de competitividad de las fundiciones chilenas no radica principalmente en la tecnología, sino en la escala, las discontinuidades operacionales y los mayores costos de mano de obra y energía, factores que reducen la productividad del sector frente a referentes internacionales.

El organismo señaló que la principal oportunidad inmediata está en elevar la continuidad operacional y aproximarse al límite técnico de las tecnologías actualmente disponibles.

TC/RC llegan a niveles cercanos a cero

Respecto de los cargos de tratamiento y refinación, el informe indica que la escasez de concentrados y la expansión de nuevas fundiciones han llevado los TC/RC spot a niveles cercanos a cero o incluso negativos.

De acuerdo con Cochilco, aunque la oferta minera podría recuperarse hacia 2028, el mercado de contratos spot seguiría ajustado, lo que obliga a la industria a sostener su negocio con los ingresos generados por ácido sulfúrico, energía y la recuperación de metales asociados al proceso de fundición.

Asimismo, el organismo proyecta que nuevos proyectos de fundición podrían sumar 8,2 millones de toneladas de cobre fino de capacidad anual a nivel mundial hacia 2041, principalmente en Asia, lo que intensificará la competencia global por el abastecimiento de concentrados.

Industria deberá adaptarse a nuevos contratos

Cochilco anticipó que los contratos de suministro seguirán evolucionando desde esquemas de referencia anual fija hacia fórmulas indexadas o híbridas, que requieren reglas más claras de ajuste y gestión de riesgos.

En sus conclusiones, Cochilco planteó que la prioridad para la industria chilena no es aumentar la capacidad nominal de fundición, sino transformar la capacidad existente en producción efectivamente competitiva.

El organismo sostuvo que cualquier evaluación de nueva capacidad de fusión en el país debe considerar tecnología eficiente, alta utilización y la maximización de créditos por subproductos, como condiciones para asegurar una rentabilidad privada y social positiva.