Morosidad en gastos comunes roza el 30%: ¿Por qué ocurre esto y cómo puedo repactar según la Ley?

El aumento del costo de vida, además de las alzas de las tarifas de servicios básicos, ha generado que la tasa de morosidad haya aumentado aproximadamente un 30% (29.8%), lo que ha incrementado el valor promedio de este cobro mensual sobre los 160 mil pesos en la Región Metropolitana.

Esto según un estudio de Edifito en el año 2025. Por lo que en diálogo con CNN AM, la vocera de Comunidad Feliz, Valeria Morillo, abordó las razones detrás de este atraso en los pagos y también sobre la migración hacia plataformas digitales para el pago.

Factores detrás de las alzas

Morillo explicó que esta alza en los montos no responde exclusivamente a la inflación, sino también a “nóminas y nuevas regulaciones”. Los salarios del personal de conserjería, aseo y seguridad representan más del 40% del total del “gasto común”. Además de la implementación de la “Ley de 40 horas” y reajuste salariales, han empujado a las comunidades a contratar personal que reemplace los turnos y cubra aquellas horas.

Aunque en comunas del sector oriente mantienen valores absolutos altos, otros sectores, como en el sur de la capital, han registrado un incremento de hasta un 40% entre mediciones. Atribuido al desarrollo inmobiliario y condominios que requieren mayor cantidad de personal.

Además, la “estabilización tarifaria”, en el alza de los costos de servicios eléctricos y energéticos que sigue repercutiendo en las cuentas generales de las comunidades.

“Flexibilidad engañosa” de los gastos comunes

El informe revela que un 4,8% de las propiedades se encuentra en una situación de “deuda crítica”, acumulando más de 90 días. Frente a esto, Morillo advirtió sobre el error de postergar este pago frente a otras cuentas básicas.

“El gasto común tiene una flexibilidad engañosa porque, si yo dejo de pagar un mes, no es como que me van a echar del edificio y se pierden ciertos beneficios, porque me convierto como en un copropietario inhábil según la ley“, explicó. “Hay administraciones que, (…) incluso te niegan el uso de espacios comunes si tienes algún tipo de morosidad”.

“Pero entre pagar un gasto común o pagar el internet para seguir trabajando o los pasajes o la matrícula, uno prioriza. Lo malo es cuando las comunidades no hacen ojo de esto, no actúan inmediatamente y lo dejan correr; entonces, en el segundo mes, en el tercer mes y es cuando podemos estar enfrentando un corte de telecomunicaciones“, concluyó.

Además, señaló que el gasto común promedio en la región metropolitana oscila en los 160 mil pesos, por lo que no es recomendable el atraso de estos pagos; aunque no provoque corte de suministro de servicios en los primeros tres meses, puede generar altos intereses.

Convenios de pago: ¿Qué herramientas entrega la Ley de Copropiedad?

Frente a este escenario, Morillo destacó que la ley n.º 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria establece mecanismos para repactar saldos impagos sin judicializar los conflictos.

Los comités de administración y administradores pueden acordar planes de pago, por ejemplo, abonando montos parciales. Por otro lado, al firmar un convenio formal, el copropietario vuelve a considerarse hábil, se detiene el cobro de multas y la comunidad asegura la inyección de recursos para su operación.

Además, plataformas digitales como Comunidad Feliz permiten establecer cobros automáticos, pagar en cuotas mediante tarjeta de crédito y evitar olvidos que lleven a sanciones.