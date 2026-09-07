“No queda otra alternativa”: Oposición asegura 52 firmas e interpelará al canciller Pérez Mackenna tras controversias con Argentina y Estados Unidos

Una compleja trama diplomática reactivó la controversia sobre la política exterior chilena, tras los recientes dichos de autoridades argentinas sobre la soberanía del estrecho de Magallanes y el secretismo en torno a las tratativas y relaciones con Estados Unidos.

Nelson Venegas (PS) afirmó tener 52 firmas para presentar una interpelación a la Cámara de Diputadas y Diputados contra el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, acusando que “no queda otra alternativa”.

Ofensiva de la oposición: 52 firmas frente a la interpelación

El diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, lideró la ofensiva de la oposición en la que se espera tramitarlo durante esta semana.

Según descargó el parlamentario, esta acción es tomada tras las “interrogantes” que deja el actuar de Cancillería, desde la polémica por la soberanía en el Estrecho de Magallanes y cómo se están llevando las gestiones en relaciones frente a países como Estados Unidos, que calificó como “desprolija”, “ambigua” y “confusa”, por lo que “no queda otra alternativa“.

Sumado a las declaraciones del embajador estadounidense Brandon Judd, en que en Chile se estaría aplicando la “Doctrina Donroe” y que en “Chile está aplicando“.

Por ello, afirmó sobre un acuerdo entre la oposición para alcanzar las firmas para esta petición: “Los sectores de la oposición sobrepasamos los 62 votos, y nosotros requerimos 52 votos“, declaró en conversación con La Tercera.

Además, hizo un llamado a los sectores políticos a un apoyo transversal: “Creo que en este caso me gustaría que hubiera una cuestión mucho más transversal, porque entiendo yo, primero, que vamos a hacer preguntas solamente, no es una acusación constitucional, y segundo, porque tiene que ver con Chile“, explicó Venegas.

Por su parte, la diputada del Partido Comunista (PC), Sofía González, también cuestionó el actuar del Gobierno en un punto de prensa y declaró que “ha sido errática y blanda” y añadió que “debió haber sido mucho más claro respecto a nuestra posición como país, respecto también de la defensa de nuestra patria“.

Los impases con Argentina: De los dichos de Bullrich a la aclaración de Quirno

El conflicto volvió a instalarse, recordando la nota de protesta enviada por el país al país vecino tras los dichos del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, quien aludió a Pese a que en la posterior reunión bilateral entre José Antonio Kast y Javier Milei en Santiago se ratificaron los tratados limítrofes.

La senadora y exministra de Seguridad transandina, Patricia Bullrich, afirmó que el estrecho de Magallanes le pertenecía a Argentina tras declarar que “el control del Atlántico Sur, del estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida”. Luego de gestiones diplomáticas directas encabezadas por el canciller chileno en Buenos Aires, la legisladora envió una carta formal y ofreció disculpas públicas, señalando que cometió una equivocación y que en realidad se refería al Canal de Beagle.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno, tras la cumbre bilateral, el ministro trasandino sostuvo que el extremo sur de su país es “bioceánico y bicontinental“. Posteriormente, aclaró que sus expresiones hacían alusión a la reivindicación de las Islas Malvinas y no a límites con Chile.

La defensa de La Moneda y el rechazo oficialista

En entrevista con Radio ADN, el presidente José Antonio Kast respaldó el desempeño de su jefe de Cancillería y desestimó la gravedad de los episodios con el país vecino. “Tenemos un gran canciller y valoro el trabajo que ha realizado”.

Consultado por la evaluación del ministro, Kast contestó que es “Muy positiva” y que, además, “en estos casos, en cada uno de los temas que se han planteado y que han generado debate, se han corregido y se ha reconocido el error. Eso es una gran gestión de los ministerios, (…) Cada vez que alguien en Argentina ha cruzado un límite, ha dicho algo incorrecto, a las pocas horas o a los pocos días, corrige su actuar y es corregido por las autoridades superiores. Y yo creo que eso es lo que corresponde”.

En esa misma línea, el presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, emplazó al senador Venegas a rectificar su decisión ante esta interpelación al canciller: “Es una irresponsabilidad muy grande lo que está haciendo el diputado del Partido Socialista, el señor Nelson Venegas, al proponer una interpelación contra el ministro Pérez Mackenna. Él ha dicho que le va a pedir información sobre las conversaciones con Estados Unidos. La información sobre las negociaciones con Estados Unidos deben mantenerse en reserva”.

“Lo que está haciendo el diputado Venegas es ir en contra de los intereses de Chile. Está atentando contra los intereses de Chile. Y por eso le pedimos que reflexione”, concluyó.