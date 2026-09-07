Precios del petróleo acumulan alza superior al 10% en una semana y se acercan a los US$ 100 tras tensión en Medio Oriente

Los continuos ataques entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente han mantenido interrumpido el tránsito por el estrecho de Ormuz, encaminando los precios del petróleo hacia los US$ 100.

En concreto, los futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotizaron hacia la tarde de este 7 de septiembre en US$ 92,74 por barril, con un alza de 1,38% respecto del cierre anterior, mientras el Brent avanzó 1,07% hasta los US$ 97,31 por barril.

Con este resultado, el WTI acumuló una variación de 11,20% durante la última semana, tras tocar un mínimo de US$ 84,11 el 31 de agosto y un máximo de US$ 93,30 durante la sesión de este lunes.

El Brent, por su parte, registró un alza semanal de 10,45%, moviéndose entre un mínimo de US$ 89,03 y un máximo de US$ 98,05 en el mismo período.

WTI y Brent registran fuertes alzas durante la semana

La sesión del 1 de septiembre marcó el mayor salto diario de la semana para ambos referentes, con un alza de 5,20% para el WTI y de 4,60% para el Brent, en un contexto de volúmenes de transacción elevados que superaron los 330.000 y 425.000 contratos, respectivamente.

Según Joaquín Pantoja, analista de mercados de Capitaria, las tensiones en Medio Oriente continúan sosteniendo los precios del crudo en niveles elevados, principalmente por el riesgo persistente sobre la oferta y las restricciones al tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz.

“El mercado sigue especialmente atento a la escalada entre Estados Unidos e Irán, luego de nuevos ataques de represalia de Washington contra petroleros iraníes y de las amenazas de Teherán contra activos de compañías occidentales e infraestructura de países aliados de Estados Unidos en la región”, afirmó.

“En paralelo, Irán ha señalado que estaría próximo un acuerdo con Omán para habilitar un canal de tránsito temporal seguro bajo un esquema de tarifas, lo que ha generado algunas correcciones en el precio, aunque sin reducir de manera significativa la prima de riesgo geopolítico”, agregó.

¿El petróleo podría superar los US$ 100?

De acuerdo con el analista, mientras no exista una señal clara de desescalamiento, el WTI podría volver a acercarse a la zona de los US$ 97 por barril, mientras que, si las tensiones continúan aumentando, el Brent podría superar con relativa facilidad la barrera de los US$ 100.

En el escenario contrario, un avance concreto hacia un acuerdo entre las partes podría aliviar la presión sobre los precios y llevar al WTI nuevamente hacia los US$ 90 por barril, nivel que el analista de Capitaria identificó como un soporte relevante en el corto plazo.

“El mercado seguirá muy atento a la evolución del conflicto, ya que una nueva escalada que impulse aún más el precio del petróleo también podría presionar a las bolsas, al aumentar los costos para las empresas y reavivar las preocupaciones inflacionarias“, puntualizó.