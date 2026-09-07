Pese a defender su “profesionalismo”, Gobierno rebajará sueldo a estudiante de 19 años contratado en Interior

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó este lunes que se ajustará el sueldo de $1,9 millones del estudiante de periodismo de 19 años que fue contratado como asesor en el Ministerio del Interior.

Al ser consultado por la polémica que generó la contratación de Cristóbal Soto —estudiante de primer año de Periodismo en la Universidad de los Andes cuyo contrato como asesor es por $1,9 millones—, Pavez defendió el “profesionalismo” de quienes trabajan en la cartera.

“En primer lugar, todas las personas que trabajan en el Ministerio del Interior son personas que llevan adelante el trabajo por el cual fueron sumadas, convocadas y contratadas con el mayor nivel de profesionalismo y eso me consta como subsecretario y como jefe de servicio”, argumentó.

Pese a ello, reveló que el Gobierno decidió ajustar la remuneración asignada al estudiante “en virtud de la polémica que se ha generado”, la cual ha despertado críticas tanto de la oposición como del oficialismo.

“Sin perjuicio de ello, en virtud de la polémica que se ha generado, puedo informar que esa circunstancia respecto del sueldo específico de este funcionario ya ha sido aclarada y lo vamos a acomodar de acuerdo a las rentas, de acuerdo a los años que corresponden“, aseguró.

Por último, sostuvo que “eso es algo que no debería ser parte de ninguna polémica”.