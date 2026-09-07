Parada Militar 2026: ¿A qué hora es y qué novedades tendrá el desfile este 19 de septiembre?

Las Fiestas Patrias ya entran en cuenta regresiva y los preparativos para la Gran Parada Militar 2026 ya comienzan. Este 19 de septiembre, las Fuerzas Armadas y de Orden se desplegarán en el Parque O’Higgins para conmemorar las Glorias del Ejército.

Además, este evento será la primera Parada Militar encabezada por el presidente José Antonio Kast desde su llegada a La Moneda en marzo de este año.

¿A qué hora será la Parada Militar 2026?