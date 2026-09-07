Parada Militar 2026: ¿A qué hora es y qué novedades tendrá el desfile este 19 de septiembre?

Las Fiestas Patrias ya entran en cuenta regresiva y los preparativos para la Gran Parada Militar 2026 ya comienzan. Este 19 de septiembre, las Fuerzas Armadas y de Orden se desplegarán en el Parque O’Higgins para conmemorar las Glorias del Ejército.
Además, este evento será la primera Parada Militar encabezada por el presidente José Antonio Kast desde su llegada a La Moneda en marzo de este año.
¿A qué hora será la Parada Militar 2026?
- Según pudo averiguar Mega, el inicio del desfile en el recinto está programado para las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre, momento en que el Mandatario recibirá los honores de rigor y autorice el comienzo de la ceremonia ante la presencia de autoridades civiles y militares.
- Una de las novedades del desfile será la incorporación oficial de Gendarmería de Chile. La institución marchará por primera vez en la historia de esta ocasión. La invitación fue extendida por el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela, al director nacional del organismo, Rubén Pérez.
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