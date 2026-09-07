Arrau tras sesión especial de Seguridad en San Bernardo: “El crimen organizado es la principal amenaza internacional”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó este lunes en San Bernardo que el crimen organizado es la principal amenaza para Chile. Dichos que se dieron en el marco de la sesión extraordinaria que la Comisión de Seguridad del Senado realizó en la comuna tras conocerse el plan para asesinar al alcalde Christopher White.

La instancia, presidida por el senador Karim Bianchi, reunió también al fiscal nacional, Ángel Valencia, al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y al delegado presidencial Germán Codina. La sesión buscó revisar los riesgos que enfrentan las autoridades electas frente al avance del crimen organizado.

Consultado por la periodista de CNN Chile Francisca Cárdenas sobre la posibilidad de sumar a las Fuerzas Armadas a la labor policial —una petición reiterada por el alcalde White—, Arrau respondió que esa colaboración ya ocurre: mencionó el resguardo militar vigente en la macrozona sur, bajo estado de excepción constitucional, y el despliegue en la frontera norte. Agregó que en el Senado avanza un proyecto para habilitar a las Fuerzas Armadas a proteger infraestructura crítica.

Sobre qué representa hoy el mayor riesgo para el país —narcotráfico, sicariato, lavado de dinero o penetración institucional—, el ministro sostuvo que todas son expresiones de un mismo fenómeno: “buscan el dinero” antes que un delito específico, por lo que evitan la violencia y la usan solo como método disciplinario. “El crimen organizado, que sin duda es la principal amenaza internacional”, afirmó.

El ministro indicó que ha conversado “frecuentemente” con el Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto de seguridad, aunque evitó anticipar montos o porcentajes, tarea que dijo corresponde a esa cartera. Detalló que la Comisión de Seguridad del Senado aprobó un proyecto de ley vinculado a la persecución financiera del crimen organizado, con un gasto asociado de US$100 millones al año, y que en los próximos días ingresará una iniciativa de similar magnitud para la Policía de Investigaciones.

La amenaza contra White se originó después de que Carabineros detuviera a Juan Flores, alias “Indio Juan”, cuando presuntamente planificaba un atentado contra el alcalde. Flores permanecía prófugo desde el 25 de febrero, tras fugarse de la exPenitenciaría vestido de gendarme, mientras cumplía cadena perpetua por femicidio.