Senado avanza en reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: Estas son las claves del proyecto

El Senado dio un nuevo paso en la reforma que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal para fortalecer la respuesta ante conductas consideradas de especial gravedad.

El proyecto modifica la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente y aún está en su segundo trámite constitucional, con la votación en particular en la Comisión de Constitución.

Uno de los cambios aprobados en la comisión es el aumento de las penas máximas. La nueva tramitación establece un límite de hasta 10 años para el tramo de menor edad y de 15 años para adolescentes de 16 y 17 años, cuando se trate de los delitos de mayor connotación.

Además, se incorporaron otros criterios como la determinación de las condenas y una regla especial para determinados delitos contra la propiedad, como portonazo y encerronas.

El proyecto busca un tratamiento más severo de la reincidencia y busca aumentar el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad cuando existen delitos graves o reiterados.

Los puntos que siguen abiertos

La reforma aún permanece en la Comisión de Constitución. Uno de los puntos que ha generado mayor debate son las nuevas definiciones sobre cuándo un adolescente incurre en un nuevo delito mientras cumple una condena.

La discusión busca evitar que la aplicación del actual sistema de pena única genere casos en los que una infracción no se traduzca en una consecuencia penal adicional efectiva.

También, aún se encuentra abierta la regulación para quienes cumplen 18 mientras están internados. La discusión se da para determinar bajo qué condiciones podrán ser trasladados a secciones juveniles de Gendarmería y su convivencia al interior de esta.