Gobierno da pie atrás y fija en 2030 el límite para implementar los SLEP

La Comisión de Educación del Senado comenzó la votación en particular del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, el cual busca postergar la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

El proyecto original contemplaba un aplazamiento hasta el 2040; sin embargo, el Gobierno dio un paso atrás y, entre sus indicaciones, propuso como fecha máxima de implementación el 31 de diciembre del 2030.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que presentaron una indicación que faculta al Presidente de la República para que pueda recalendarizar, en caso de que sea necesario, la creación de los 12 SLEP faltantes.

“Nos quedó claro, a lo largo de las audiencias y de lo que se ha comentado acá mismo en la comisión, que era un año que generaba incertidumbre, porque se prestaba para que pensaran que nosotros, realmente, queríamos dilatar la creación hasta 2040″, dijo Arzola.

En esa línea, la titular de Educación añadió que “esto generó aprensiones que nos parecieron legítimas; proponemos acá volver al año original, que está en la ley vigente, que es el año 2030, para la creación de la última corte”.

La indicación por mantener la fecha al 2030 fue aprobada por cuatro votos a favor y ninguno en contra.

Además, se aprobó que el Presidente de la República tenga la facultad de recalendarizar la creación de los servicios locales restantes.