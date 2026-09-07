Expertos recomiendan mantener la TPM en 4,5% tras debilidad económica y tensión geopolítica

El Grupo de Política Monetaria (GPM) recomendó este lunes mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%, en un escenario que calificó de riesgos contrapuestos para la economía chilena, de cara a la próxima Reunión de Política Monetaria del Banco Central.

El organismo fundamentó su recomendación en un contexto internacional marcado por una resiliencia económica mayor a la anticipada, pero conviviendo con una elevada incertidumbre geopolítica y condiciones financieras internacionales restrictivas.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha mantenido elevados los precios de los combustibles y la aversión al riesgo, mientras los principales bancos centrales han adoptado una orientación más restrictiva ante la persistencia de las presiones inflacionarias.

Actividad económica muestra mayor debilidad

En el plano local, el GPM constató que la actividad económica ha mostrado una debilidad mayor que la anticipada, que ya no se concentra exclusivamente en la minería y se ha extendido a algunos sectores no mineros, en un contexto de mercado laboral deteriorado.

El PIB del segundo trimestre cayó 0,2% anual, mientras el IMACEC de julio disminuyó 1,5% en doce meses y 1,7% respecto del mes anterior en términos desestacionalizados.

El organismo señaló que la inflación interna no ha presentado sorpresas significativas y que las expectativas a dos años permanecen ancladas en torno a la meta del Banco Central.

Sin embargo, advirtió riesgos al alza en el comportamiento de la inflación en el corto plazo, particularmente asociados al traspaso de mayores costos de combustibles a otros precios de la economía.

GPM pide cautela ante próximos movimientos de la TPM

Frente a este escenario, el GPM planteó que los próximos movimientos de la TPM dependerán tanto de la evolución de la inflación y sus expectativas como de la actividad y la demanda interna.

El organismo sostuvo que la persistencia del conflicto en Medio Oriente, los elevados precios de los combustibles y el giro hacia políticas monetarias más restrictivas en las principales economías aconsejan actuar con cautela.

Al mismo tiempo, el GPM advirtió que la debilidad de la actividad que se extiende más allá de la minería, junto con un mercado laboral deteriorado y señales de un eventual menor dinamismo de la demanda interna, constituyen un riesgo adicional que la política monetaria deberá ponderar en sus próximas decisiones.