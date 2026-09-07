Panoramas gratuitos para Fiestas Patrias 2026 este 12 y 13 de septiembre: Mercado París-Londres, Ramada en el MUT y fonda en el Museo Violeta Parra

En la antesala de las Fiestas Patrias y con días cada vez más cálidos, este próximo fin de semana se realizarán diversas actividades en la ciudad de Santiago, en barrios emblemáticos e históricos. Uno de los panoramas entretenidos e imperdibles es el Mercado París-Londres, que ofrecerá una tarde de boleros, cuecas y valses latinoamericanos.
En la misma comuna se realizará también el Mercado Factoría Franklin, para quienes desean disfrutar de la comida típica chilena.
Y un poquito más lejos, destaca la ramada del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), que ofrecerá una jornada de cuentacuentos chilenos, clases de cueca y diversos talleres.
Mercado París Londres
- Fecha: 12 y 13 de sptiembre
- Horario: 12:00 a 20:00 horas
- Entrada liberada
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Ramada en el MUT
Desde el 9 hasta el 20 de septiembre, en el primer piso del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), de 10:00 a 21:30 horas.
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Mercado Factoría Franklin
- Fecha:12 y 13 de septiembre
- Horario: 12:00 a 19:00 horas.
- Lugar:Franklin 741, Santiago
- Entrada liberada
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La Fonda de Violeta
- Horario: 11:00 a 16:00 horas
- Av. Vicuña Mackenna 37, Santiago
- Todas las actividades son gratuitas
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La Quinta Fonda
- Fecha: sábado 12 y domingo 13 de septiembre
- Horario: desde las 13:00 horas
- Lugar: Casona Dubois, Ayuntamiento 1650, Quinta Normal
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