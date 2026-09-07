Radio CNN

Panoramas gratuitos para Fiestas Patrias 2026 este 12 y 13 de septiembre: Mercado París-Londres, Ramada en el MUT y fonda en el Museo Violeta Parra

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En la antesala de las Fiestas Patrias y con días cada vez más cálidos, este próximo fin de semana se realizarán diversas actividades en la ciudad de Santiago, en barrios emblemáticos e históricos. Uno de los panoramas entretenidos e imperdibles es el Mercado París-Londres, que ofrecerá una tarde de boleros, cuecas y valses latinoamericanos.

En la misma comuna se realizará también el Mercado Factoría Franklin, para quienes desean disfrutar de la comida típica chilena.

Y un poquito más lejos, destaca la ramada del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), que ofrecerá una jornada de cuentacuentos chilenos, clases de cueca y diversos talleres.

Mercado París Londres

  • Fecha: 12 y 13 de sptiembre
  • Horario: 12:00 a 20:00 horas
  • Entrada liberada

Ramada en el MUT

Desde el 9 hasta el 20 de septiembre, en el primer piso del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), de 10:00 a 21:30 horas.

 

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Mercado Factoría Franklin

  • Fecha:12 y 13 de septiembre
  • Horario: 12:00 a 19:00 horas.
  • Lugar:Franklin 741, Santiago
  • Entrada liberada

La Fonda de Violeta

  • Horario: 11:00 a 16:00 horas
  • Av. Vicuña Mackenna 37, Santiago
  • Todas las actividades son gratuitas

La Quinta Fonda

  • Fecha: sábado 12 y domingo 13 de septiembre
  • Horario: desde las 13:00 horas
  • Lugar: Casona Dubois, Ayuntamiento 1650, Quinta Normal

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