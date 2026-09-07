PlayStation Store dejará de cobrar en dólares en Chile: Precios pasarán a pesos y tienda cerrará temporalmente en octubre

PlayStation Store dejará de mostrar sus precios en dólares estadounidenses en Chile y comenzará a operar directamente en pesos chilenos, como parte de un proceso de cambio de moneda que Sony está implementando progresivamente en distintos mercados de Latinoamérica.

Según información de PlayStation, la transición se realizará durante un período de mantenimiento que comenzará el 5 de octubre y se extenderá hasta el 8 de octubre de 2026.

Durante ese intervalo, los usuarios chilenos no podrán realizar compras en PlayStation Store.

Una vez completado el proceso, los juegos, contenidos descargables, suscripciones y otros productos disponibles en la tienda digital pasarán a mostrar sus precios y cobros directamente en pesos chilenos.

¿Qué pasará con el saldo en dólares?

Los usuarios que mantengan dinero acumulado en su monedero de PlayStation no perderán esos fondos.

El saldo será convertido automáticamente desde dólares a pesos utilizando una tasa fijada para el proceso de US$1 por $929, aplicando además los redondeos correspondientes.

Las tarjetas de regalo de PlayStation Store denominadas en dólares también continuarán siendo válidas después del cambio.

Si son canjeadas una vez finalizado el mantenimiento, su valor será convertido automáticamente a pesos utilizando la misma tasa aplicada al saldo de los monederos.

¿Qué ocurrirá con PlayStation Plus y otras suscripciones?

Sony informó que las suscripciones cuya fecha de cobro coincida con el período de mantenimiento seguirán activas.

El cargo será realizado una vez restablecido el servicio y el valor de renovación podría presentar una pequeña variación producto de la conversión a moneda local.

Los actuales métodos de pago admitidos en Chile, entre ellos Visa, Mastercard y PayPal, podrán seguir utilizándose una vez que la tienda vuelva a estar disponible.

La modificación tendrá además consecuencias para los usuarios de consolas antiguas. Una vez completada la transición, ya no será posible realizar nuevas compras desde PlayStation Store en PlayStation 3.

PlayStation también advierte que los usuarios que tengan configurados límites mensuales de gasto en cuentas infantiles deberán establecerlos nuevamente después del cambio de moneda.

Asimismo, los puntos acumulados en PlayStation Stars serán ajustados para reflejar el paso desde dólares estadounidenses a pesos chilenos.