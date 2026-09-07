“Tomé: Buenas decisiones”: Gobierno lanza campaña para prevenir accidentes de tránsito durante las Fiestas Patrias

“Tomé: Buenas decisiones” es el nombre de la campaña lanzada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) para prevenir accidentes de tránsito durante estas Fiestas Patrias.

La iniciativa busca generar conciencia y fomentar las buenas conductas de automovilistas, ciclistas y peatones para estas fechas a través de la presentación de situaciones cotidianas donde se promueven conductas como el uso del casco para andar en bicicleta, cruzar la calle en los pasos peatonales señalizados, no manejar a exceso de velocidad, no usar el celular durante la conducción y no manejar bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo a las autoridades, en Chile fallecen en promedio cinco personas al día debido a siniestros viales. La principal causa de estos es la conducción desatenta.

En la presentación del spot estuvieron el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna; la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido; el secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar; y el jefe de zona de Carreteras, Tránsito y Seguridad Vial, general Víctor Vielma.

Mackenna recalcó que “tomar buenas decisiones es clave para celebrar con responsabilidad y, por ello, Tomé es el centro de esta campaña, poniendo el foco en la correcta toma de decisiones de los distintos usuarios de las rutas, en la convivencia vial y en el respeto a las leyes del tránsito”.

Por su parte, la subsecretaria Garrido afirmó que “el llamado es claro: cuando manejes, no manipules el celular”.

“La Ley No Chat prohíbe manipular dispositivos electrónicos mientras se conduce, porque ningún mensaje, llamada o publicación vale más que una vida. La tecnología y la digitalización deben estar siempre al servicio de las personas y nunca convertirse en una distracción al volante. Reforzamos este llamado preventivo junto a las empresas, para que todos podamos celebrar y, sobre todo, llegar seguros a nuestros hogares”, dijo.

Mientras que el secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, acotó que durante el 18 del año pasado “se registraron 814 siniestros de tránsito y 24 fallecidos. Los siniestros se concentraron principalmente en la Región Metropolitana, mientras que los fallecidos se concentraron mayoritariamente en la zona sur del país (Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos). Las causas de fallecidos fueron bastante diversas, aunque estuvieron principalmente asociadas a la velocidad imprudente (29,2%)”.

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