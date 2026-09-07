¿Habrá lluvia este 18 de septiembre?: El pronóstico meteorológico para Santiago y regiones en Fiestas Patrias

A días de las celebraciones dieciocheras, el pronóstico del tiempo en esta segunda semana de septiembre para la zona central estará marcado por el paso de dos aguadas en altura, que dejarán chubascos débiles, mientras los modelos meteorológicos anticipan un panorama favorable para este “18” con predominio de altas presiones y temperaturas que superarían los 25 °C en la capital.

En conversación con CNN AM, la coordinadora jefe de Meteored, Pamela Henríquez, detalló un informe del tiempo para esta semana y adelantó lo que vendrían siendo las temperaturas en la antesala de las celebraciones de Fiestas Patrias.

¿Precipitaciones en la zona central?

La especialista explicó que durante la semana no se esperan sistemas frontales masivos en la zona central del país, sino fenómenos en altura de corta duración y montos acotados.

El primer evento ocurrirá desde martes a miércoles, afectará principalmente a la cordillera y precordillera del norte chico y zona centro, con posibles nevadas sobre los 10 centímetros en sectores altos y registros mínimos de agua de al menos 1 milímetro. Se espera nubosidad costera matinal y tardes despejadas en ciudades como Copiapó.

El segundo evento presentará precipitaciones más notorias para las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble, que se proyectan entre 5 y 10 mm. En valles y la precordillera de Valparaíso y Metropolitana se esperan entre 2 y 5 mm. Y para la costa central se registrarán precipitaciones débiles cerca de 1 mm.

Las mañanas serán frías para la zona centro y zona centro-sur, con mínimas cercanas a cero o bajo cero. Además, las tardes serán templadas para la zona centro-norte, que alcanzarán hasta 25 °C.

Asimismo, la meteoróloga afirmó que a partir del sábado y domingo habrá “predominio anticiclónico”, lo que dará paso a cielos despejados y ambiente templado.

¿Lluvia para el 18?

Respecto a las dudas sobre la presencia de lluvias durante los festejos patrios, la especialista detalló que el predominio de un “anticiclón” que bloquearía la llegada de sistemas frontales en la zona centro del país. No obstante, señaló la probabilidad de lluvia en la zona sur para estas fechas de celebración.

“El anticiclón va a ganar a los sistemas frontales y no va a dejar que estos lleguen; sin embargo, podríamos tener algo similar a lo que está pasando en esta semana, algo en altura que pueda dejar algunas nevadas en ciertos sectores y sea eso finalmente lo más relevante para el 18 de septiembre”, explicó Henríquez.

“De hecho, (…) partiríamos la próxima semana con temperaturas bien cálidas; por lo menos entre lunes y miércoles, Santiago podría andar ahí sobre los 25 °C”, concluyó.