Cobre recupera los US$ 6,6 la libra en la Bolsa de Metales de Londres mientras el dólar cierra plano cerca de $935

El precio del cobre grado A se transó este lunes 7 de septiembre en US$ 6,60 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), lo que representa un alza de 1,18% respecto de la jornada anterior, según cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El contrato a futuro a tres meses, en tanto, se ubicó en US$ 6,55 la libra, con un incremento de 0,58% en el mismo lapso. Los contratos con vencimiento a más largo plazo mostraron variaciones más acotadas, con precios de US$ 6,52 la libra para el contrato al 15 de diciembre de 2027 y de US$ 6,52 la libra para el contrato al 20 de diciembre de 2028.

El promedio del precio del cobre durante lo que va de septiembre alcanza los US$ 6,53 la libra, por sobre los US$ 6,51 la libra registrados como promedio del mes anterior.

En el acumulado del año, la cotización promedio del metal llega a US$ 6,05 la libra, cifra que supera en 40,10% el promedio registrado en igual período de 2025.

El movimiento del cobre en Londres se replicó de manera similar en otras plazas bursátiles. En la Bolsa de Nueva York (COMEX), el contrato para entrega en septiembre se cotizó en US$ 6,60 la libra.

Mientras en la Bolsa de Shanghái (SHFE) los cátodos de cobre para el mismo mes de entrega alcanzaron US$ 7,41 la libra, valor que incluye impuestos y otros cargos propios de esa plaza.

En paralelo, los inventarios de cobre en la Bolsa de Metales de Londres aumentaron 0,98% entre el 4 y el 7 de septiembre, hasta llegar a 236.475 toneladas métricas.

Dólar se instala sobre los $930

A pesar del alza del metal rojo, el dólar no ha retrocedido y se ha instalado por sobre la barrera de los $930.

En concreto, la divisa norteamericana finalizó la sesión en $933,3, con un mínimo retroceso inferior a $1, en una jornada marcada por el feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillan, señaló que el alza del cobre fue impulsada por la expectativa de que Donald Trump amplíe los aranceles al cobre refinado: “Este soporte del cobre ha sido clave para contener al dólar hoy“.

En ese marco, afirmó que la tensión con Irán sigue escalando: “El portavoz del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó directamente con atacar activos energéticos estadounidenses en la región, “atacad nuestros activos y seréis atacados, ya lo hemos demostrado”, en respuesta a que el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, advirtiera a Teherán tras el ataque estadounidense contra tres petroleros iraníes el sábado”.

“Sin embargo, hay una señal a contrapelo que vale la pena monitorear: el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, proyectó que el petróleo podría caer hasta US$ 40 por barril una vez termine el conflicto, ante un eventual exceso de oferta, lo que también aliviaría inflación y rendimientos de bonos, un escenario que, de materializarse más adelante, cambiaría por completo la ecuación actual”, argumentó.

Asimismo, indicó que de cara a este martes, el foco pasa a Chile: “A las 08:00 se conoce el IPC de agosto y a las 18:00 la decisión de tasa del Banco Central. No se esperan sorpresas relevantes y, pese a la debilidad reciente de la actividad económica local, el consenso apunta a que las tasas se mantendrán sin cambios”.

Por su parte, Sebastián Moncada, senior account manager de XTB, sostuvo que si el dólar sube, lo más probable es que sea porque la tensión con Irán empeora: un bloqueo real en Ormuz o nuevos ataques harían subir más el petróleo y empujarían al dólar a superar los máximos de la semana pasada.

“También ayudaría a esa subida que el Banco Central insinúe que podría bajar la tasa más adelante, porque eso hace menos atractivo tener pesos. Si el dólar baja, sería porque aparece alguna señal de calma o negociación en Medio Oriente, el cobre retoma fuerza y el Banco Central entrega un mensaje sin sorpresas”, añadió.

“En ese caso el peso podría recuperar terreno y el dólar volver a los niveles en que se movió durante agosto. El dato clave de la semana es la inflación de Estados Unidos del jueves: si sale alta, la Fed casi con seguridad sube la tasa y el dólar se mantiene fuerte; si sale baja, el dólar podría perder impulso“, puntualizó.