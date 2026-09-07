Carabinero habría sido baleado durante control de tránsito en Quidico

Un funcionario de Carabineros resultó herido de bala durante un control de tránsito realizado este lunes en el sector de Quidico, en la comuna de Tirúa, provincia de Arauco.
De acuerdo con antecedentes preliminares consignados por ADN Radio, el hecho ocurrió cuando un vehículo habría intentado evadir una fiscalización policial.
En medio del procedimiento, el carabinero recibió un disparo en uno de sus pies.
Producto de la lesión, el funcionario fue trasladado de urgencia hasta el Cesfam de Tirúa para recibir atención médica.
Según la información disponible hasta el momento, se encontraría fuera de riesgo vital.
Por ahora no se han informado públicamente mayores antecedentes respecto de las circunstancias del disparo, eventuales detenidos o la identidad de quienes se movilizaban en el vehículo.
🚨AHORA| Un carabinero fue baleado en un pie en medio de un control de tránsito en la provincia de Arauco. Fue trasladado de urgencia hasta el CESFAM de Tirua. Estaría fuera de riesgo vital. Noticia en desarrollo @adnradiochile pic.twitter.com/9L5bRTzixE
— Nicolás Medina Parada (@nicomedinapa) September 7, 2026
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