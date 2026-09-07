Vacaciones dieciocheras: Viajar cinco días en Chile cuesta más de $600.000 por persona, más caro que en 11 países de la región

Con las Fiestas Patrias a la vuelta de la esquina, la semana del 18 de septiembre suele ser una de las favoritas por los chilenos para salir de vacaciones.

Un estudio de XTB determinó que once países de Latinoamérica resultan más baratos que Chile para un plan de cinco días y cuatro noches durante Fiestas Patrias, al comparar los costos de alojamiento, alimentación, transporte local y actividades en 15 economías de la región.

El ejercicio no considera pasajes aéreos, consumo de alcohol, seguros ni compras.

¿Cuánto cuesta viajar por cinco días?

Según el análisis, una estadía de referencia en Chile cuesta $614.177 por persona, cifra que ubica al país en el puesto duodécimo del ranking.

Bolivia aparece como el destino más económico de la muestra, con $192.906 por persona, lo que representa una diferencia de más de $420.000 respecto del costo local y equivale a un ahorro de 68,6%.

El resto del top cinco lo completan Nicaragua, con $285.200 por persona; Colombia, con $318.103; Guatemala, con $320.483; y Ecuador, con $364.026.

Todos estos destinos se ubican bajo los $365.000, muy por debajo del monto que exige una estadía equivalente dentro de Chile.

Alojamiento y alimentación: ¿en qué se concentra el gasto?

La composición del gasto varía según el país. En Bolivia, Nicaragua, Colombia y Ecuador, la alimentación concentra entre 37% y 40% del presupuesto total, mientras en Guatemala la alimentación y las actividades pesan de manera casi equivalente, cerca de un tercio cada una.

Chile presenta una estructura distinta, donde el alojamiento representa cerca de 38% del gasto, una proporción más alta que en los cinco destinos más económicos del ranking.

El efecto del tipo de cambio

El tipo de cambio también incide en el resultado, aunque de manera independiente al nivel de precios de cada país. Guatemala, Nicaragua y Ecuador muestran un escenario relativamente favorable para el peso chileno en los últimos doce meses.

Colombia, en cambio, se mantiene competitiva en costos pese a que el peso chileno perdió 18,7% de poder de compra frente al peso colombiano en el mismo período, según el informe.

El caso de Bolivia requiere una lectura distinta, de acuerdo con XTB. El país combina el mayor ahorro potencial del ranking con el escenario cambiario más inestable de la muestra, luego de que su banco central avanzara durante 2026 hacia un régimen de tipo de cambio más flexible.

Eso implica, según la firma, que los precios en pesos chilenos calculados para este análisis pueden variar de forma considerable entre la fecha de referencia y la del viaje.

El informe fue elaborado por XTB Research a partir de costos turísticos por país, convertidos a pesos chilenos con un dólar observado de $933,40 al 1 de septiembre de 2026, según la cifra publicada por el Banco Central.

El ejercicio considera el perfil de un viajero de gasto medio que viaja acompañado y comparte una habitación doble, y excluye explícitamente cualquier variación de precios asociada a la demanda estacional propia del fin de semana de Fiestas Patrias.