Mes de la prevención del suicidio: Expertos llaman a reforzar medidas ante los cerca de 1.800 casos al año en Chile

Con la llegada de septiembre y la primavera, especialistas alertan sobre el incremento estacional de conductas suicidas en Chile, fenómeno vinculado a la luz solar y factores biológicos, en un contexto donde cerca de 1.800 personas mueren al año por esta causa.

Previo al Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el psiquiatra de Clínica Alemana, Dr. Nicolás Libuy, advierte que en esta época “algunas personas experimentan fluctuaciones severas en sus estados de ánimo. Esto es especialmente significativo en personas más vulnerables o con trastornos afectivos, como el trastorno bipolar”, instando a vigilar signos de riesgo.

En el país la tasa llega a 10 decesos por 100 mil habitantes, concentrada en hombres y población infanto-juvenil. Ante detonantes como el aislamiento, la impulsividad o crisis financieras, el facultativo resalta el apoyo del entorno: “muchas personas que atraviesan problemas de salud mental, trastornos mentales graves o riesgo suicida requieren de un familiar o red de apoyo disponible para acompañarlos (…) ese acompañamiento cercano es parte fundamental del tratamiento”.

El especialista recalca que la detección temprana es determinante: “El suicidio nunca responde a una causa única, pero sabemos que es prevenible. Tener relaciones interpersonales estrechas, redes de pertenencia y saber a quién recurrir en momentos de crisis son factores protectores potentes. El acceso oportuno a la atención de salud mental marca la diferencia”.