Agricultura y SAG encabezan fiscalización de Ley de Carnes previo a Fiestas Patrias: Multas varían entre 1 y 500 UTM

En la previa de las Fiestas Patrias, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, encabezó una fiscalización en una carnicería en el centro de Santiago para verificar el cumplimiento de la Ley de Carnes.

El secretario de Estado estuvo acompañado por el director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Domingo Rojas, y el secretario ejecutivo de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (Achipia), Dionisio Faulbaum.

La instancia se enmarcó en el reforzamiento de este tipo de operativos que desarrolla el SAG durante estas fechas a nivel nacional.

La ley 19.162, conocida como Ley de Carnes, regula aspectos como el origen, la tipificación, la rotulación, la denominación de los cortes y la exhibición de los productos.

Cometer infracciones a la ley contempla multas que van entre 1 y 500 UTM (entre $71.721 y $35.860.500) dependiendo de la gravedad de la falta. En caso de reincidencia, el SAG puede ordenar la clausura de un establecimiento.

Para este 2026, la institución programó 7.246 fiscalizaciones a nivel nacional. Hasta agosto se han llevado a cabo 3.939 y se han cursado 245 Actas de Denuncia y Citación (ADC) por infracciones a la normativa.

“El SAG durante el año realiza más de 7.200 fiscalizaciones; este año llevamos más de 3.900. De esas, 245 con incumplimiento, lo que equivale a un 6,2%. Los principales incumplimientos se centran en la información, ya sea del origen, si es carne importada o nacional; de la clasificación, el tipo de letra, la tipificación o, incluso, también del etiquetado del corte”, señaló Rojas.

La mayor cantidad de denuncias se registró en la Región Metropolitana (15%), seguido por Los Lagos (14%) y Valparaíso (13%).

Y entre los incumplimientos, el SAG detalló que el 66% se vincula a “establecimientos de expendio y comercialización de carne bovina; un 19% al transporte de carnes y ganado bovino; un 14% a mataderos, faenamiento para autoconsumo, plantas despostadoras y establecimientos frigoríficos; y el 1% restante a entidades certificadoras”.

Las autoridades recalcaron la importancia de fijarse en la calidad del producto y también comprar en comercios establecidos.

Los consumidores deben “tomar ciertas medidas en el ámbito de la inocuidad. Fijarse en la calidad del producto, por ejemplo, que la carne sea brillante, que tenga una cierta tonalidad; fijarse en el olor de la misma, tanto en las carnes de cerdo como en las carnes de vacuno”, recomendó Faulbaum.

Asimismo, es fundamental “preocuparse de evitar la contaminación cruzada, vale decir, que los alimentos crudos no se mezclen con los alimentos que están cocidos. Preocuparse de hacer la preparación no con mucho tiempo de anticipación, puesto que se pone en riesgo la inocuidad del alimento. Y, desde luego, una vez que el consumidor adquiere el producto, llevarlo al hogar y volver a ponerlo dentro de la cadena de frío, de manera de asegurar que esa calidad se mantenga”.