Qinwen Zheng elimina a Iga Swiatek y se instala en cuartos de final del US Open

(EFE) – La china Qinwen Zheng, número 121 de la clasificación mundial, se clasificó este lunes para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al imponerse por 7-5 y 6-3 a la polaca Iga Swiatek, número ocho y exnúmero uno del ranking WTA.

Zheng, procedente de las clasificaciones, dejó fuera de Flushing Meadows a Swiatek, ganadora de seis “grandes”, en una hora y 56 minutos en la pista Arthur Ashe.

No deja de sorprender la jugadora china. En juego ante Madison Keys firmó una remontada épica y este lunes estuvo 0-5 abajo en el primer set ante Swiatek.

Anuló tres bolas de set a favor de la polaca y encadenó siete juegos consecutivos para llevarse el parcial de la forma más inesperada.

Swiatek pagó el golpe psicológico y no pudo competir en el segundo parcial ante Zheng.

La china logró la rotura clave en el séptimo juego y, en su cuarta bola de partido, blindó el pase a cuartos.

Se enfrentará a la ganadora del partido entre la japonesa Naomi Osaka y la kazaja Elena Rybakina.