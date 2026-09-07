Qinwen Zheng elimina a Iga Swiatek y se instala en cuartos de final del US Open

(EFE) – La china Qinwen Zheng, número 121 de la clasificación mundial, se clasificó este lunes para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al imponerse por 7-5 y 6-3 a la polaca Iga Swiatek, número ocho y exnúmero uno del ranking WTA.
Zheng, procedente de las clasificaciones, dejó fuera de Flushing Meadows a Swiatek, ganadora de seis “grandes”, en una hora y 56 minutos en la pista Arthur Ashe.
No deja de sorprender la jugadora china. En juego ante Madison Keys firmó una remontada épica y este lunes estuvo 0-5 abajo en el primer set ante Swiatek.
Anuló tres bolas de set a favor de la polaca y encadenó siete juegos consecutivos para llevarse el parcial de la forma más inesperada.
Swiatek pagó el golpe psicológico y no pudo competir en el segundo parcial ante Zheng.
La china logró la rotura clave en el séptimo juego y, en su cuarta bola de partido, blindó el pase a cuartos.
Se enfrentará a la ganadora del partido entre la japonesa Naomi Osaka y la kazaja Elena Rybakina.
The self-belief? Extraordinary.
After starting the match 0-5 down in 20 minutes, Zheng Qinwen takes out Swiatek 7-5, 6-3! pic.twitter.com/WHUGzShzrV
— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2026
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