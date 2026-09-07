Radio CNN

Qinwen Zheng elimina a Iga Swiatek y se instala en cuartos de final del US Open

Por
La china Qinwen Zheng, número 121 de la clasificación mundial, se clasificó este lunes para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al imponerse por 7-5 y 6-3 a la polaca Iga Swiatek, número ocho y exnúmero uno. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

(EFE) – La china Qinwen Zheng, número 121 de la clasificación mundial, se clasificó este lunes para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al imponerse por 7-5 y 6-3 a la polaca Iga Swiatek, número ocho y exnúmero uno del ranking WTA.

Zheng, procedente de las clasificaciones, dejó fuera de Flushing Meadows a Swiatek, ganadora de seis “grandes”, en una hora y 56 minutos en la pista Arthur Ashe.

No deja de sorprender la jugadora china. En juego ante Madison Keys firmó una remontada épica y este lunes estuvo 0-5 abajo en el primer set ante Swiatek.

La china Qinwen Zheng, número 121 de la clasificación mundial, se clasificó este lunes para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al imponerse por 7-5 y 6-3 a la polaca Iga Swiatek, número ocho y exnúmero uno. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La china Qinwen Zheng, número 121 de la clasificación mundial, se clasificó este lunes para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al imponerse por 7-5 y 6-3 a la polaca Iga Swiatek, número ocho y exnúmero uno. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Anuló tres bolas de set a favor de la polaca y encadenó siete juegos consecutivos para llevarse el parcial de la forma más inesperada.

Swiatek pagó el golpe psicológico y no pudo competir en el segundo parcial ante Zheng.

La china logró la rotura clave en el séptimo juego y, en su cuarta bola de partido, blindó el pase a cuartos.

Se enfrentará a la ganadora del partido entre la japonesa Naomi Osaka y la kazaja Elena Rybakina.

Lo más leído

Lee también