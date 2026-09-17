Cobre sube con fuerza y cierra la semana por sobre los US$ 6,5 la libra pese al alza de tasas de la Fed en medio de mayor demanda china

El precio del cobre transó este jueves 17 de septiembre en US$ 6,53 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), con un alza de 1,22% respecto de la jornada anterior y de 0,07% en la comparación semanal, según cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El promedio del precio en lo que va de 2026 se ubica en US$ 6,07 la libra, un 40,32% por sobre igual período de 2025.

China sostiene al cobre, mientras la Fed limita el avance

Según el análisis semanal, más que el nivel del precio, lo que cambió durante estos días fue el motor que sostiene al mercado del cobre. La Reserva Federal de Estados Unidos subió su tasa de interés por primera vez desde 2023, mientras China mostró una recuperación industrial y una demanda física de cobre más activa, en un balance que Cochilco describió como un cobre estable, sostenido por China, pero limitado por condiciones financieras más restrictivas.

El principal cambio financiero de la semana provino de Estados Unidos. La Reserva Federal elevó su tasa en 25 puntos base, hasta un rango de 3,75% a 4,00%, y la mayoría de sus autoridades anticipó otra subida antes de fin de año.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, sostuvo que la inflación es demasiado alta y lo ha sido durante demasiado tiempo. Para el cobre, ese escenario eleva el costo de financiamiento y el riesgo de un dólar más firme, aunque la solidez de la actividad estadounidense evitó una lectura netamente negativa sobre la demanda del metal.

China, en cambio, entregó la señal más constructiva de la semana. La producción industrial del país creció 5,2% interanual en agosto y la manufactura 6,1%, con un avance de 16,7% en las industrias de alta tecnología.

La prima de Yangshan, indicador de la demanda china por cobre importado, subió a US$ 118 por tonelada, su nivel más alto en casi cuatro años, lo que Cochilco interpretó como una señal de reposición de inventarios tras la corrección del precio observada en semanas previas.

El organismo precisó, sin embargo, que esa mejora sigue siendo selectiva, ya que las ventas minoristas chinas crecieron solo 0,4%, la inversión fija cayó 7,2% y la inversión inmobiliaria retrocedió 19,9% en el mismo período.

Inventarios de cobre aumentan en Londres

En el mercado físico, Londres mostró la señal opuesta a la de China. Los inventarios de la Bolsa de Metales de Londres aumentaron 5,4% durante la semana, hasta 255.900 toneladas, y el cobre contado pasó a cotizar con descuento frente al contrato a tres meses, señal de menor urgencia por metal inmediato.

La Bolsa de Nueva York (COMEX) se mantuvo cerca de sus máximos, con 696.880 toneladas, mientras Shanghái se mantuvo estable en 54.780 toneladas.

Según Cochilco, la tendencia de la semana corresponde a una rotación del soporte del mercado, con menos escasez inmediata en Londres y mayor demanda física en China.

A ello se suma un riesgo de costos que se mantiene elevado por el precio del petróleo, del diésel y por las restricciones logísticas en el estrecho de Ormuz.

Los inventarios visibles a nivel global aumentaron 13.611 toneladas en la semana, un alza de 1,4%, hasta totalizar 1.007.560 toneladas, con Londres sumando 13.000 toneladas y COMEX 611 toneladas adicionales.

El volumen global se mantiene 137,1% por sobre igual fecha de 2025, y cerca de 69% del total continúa concentrado en COMEX.

Prima que llevó cobre a Estados Unidos prácticamente desaparece

El diferencial entre los precios a tres meses de COMEX y de la Bolsa de Metales de Londres se redujo a cerca de US$ 0,02 por libra al cierre de la semana, llegando incluso a invertirse en algunas jornadas.

Esto llevó a que la prima que había incentivado el traslado de cobre hacia Estados Unidos prácticamente desapareciera.

Cochilco advirtió que, si la decisión sobre eventuales aranceles al cobre refinado continúa postergándose, disminuye el incentivo a seguir acumulando metal en COMEX, mientras que una confirmación de ese gravamen volvería a ampliar la diferencia entre ambas plazas.

China y la Fed serán claves para el precio del cobre

De cara a la próxima semana, el organismo planteó que el mercado deberá definir si la demanda física de China puede reemplazar a la escasez de Londres como principal soporte del precio del cobre.

Una prima de Yangshan que se mantenga elevada, junto con nuevas compras chinas, reforzaría esa señal, mientras el principal contrapeso seguirá siendo financiero, ya que la Reserva Federal dejó abierta la puerta a una nueva alza de tasas y un dólar más firme limitaría el avance del metal.

También serán relevantes la decisión arancelaria de Estados Unidos sobre el cobre refinado y la evolución del conflicto en el estrecho de Ormuz y su efecto sobre el precio del diésel.