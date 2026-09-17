“Resident Evil” de Zach Cregger se convierte en la película de videojuegos mejor evaluada de la historia

La versión de Zach Cregger de la icónica franquicia de survival horror Resident Evil se convierte en la película basada en videojuegos con mejores críticas de todos los tiempos, según los puntajes de los principales agregadores especializados.

En lugar de una adaptación directa de alguno de los juegos de la saga o de sus múltiples spin-offs, el filme relata una historia original que transcurre en paralelo a los hechos de Resident Evil 2. La descripción oficial indica que “sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que sin quererlo se encuentra en una carrera sin pausa por la supervivencia”, durante una noche fatídica que se desmorona en el caos.

Cregger responde a las críticas de los fans

En la antesala del estreno, el director tuvo que defender su decisión de no incluir personajes conocidos, una elección que molestó a parte de los seguidores más acérrimos de los videojuegos.

“Mi única esperanza es que vean la película independientemente de su escepticismo o su decepción por no contar algunas de las historias que los juegos narran tan bien”, dijo Cregger a IGN. El realizador añadió que “esto no es que yo cuente una historia cualquiera y le pegue el nombre de Resident Evil para conseguir un presupuesto”, y aseguró que su trabajo “viene de un lugar verdadero de amor”.

El ranking de las mejores adaptaciones

Según reportó NME, la película llega a los cines hoy (17 de septiembre) a los cines de Chile con un 97% en Rotten Tomatoes, calculado sobre 91 reseñas, y un puntaje “generalmente favorable” de 79 en Metacritic.

Con esas cifras supera a Sonic The Hedgehog 3 (2024) y Werewolves Within, ambas con 86%, además de The Angry Birds Movie (72%), Sonic The Hedgehog 2 (69%) y Pokémon Detective Pikachu (68%). El listado continúa con Gran Turismo (65%), Sonic The Hedgehog y Mortal Kombat 2 (64% cada una) y The Super Mario Bros. Movie (59%).