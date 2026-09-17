Ministro Rau fija enero como plazo máximo para despachar proyecto de Sala Cuna Universal: Busca que pueda quedar despachado a inicios de 2027

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, fijó enero como plazo máximo para despachar el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, iniciativa que pasó a segundo trámite constitucional sin una fórmula de financiamiento, luego de que el Senado rechazara los artículos que establecían los recursos provenientes del Seguro de Cesantía.

“Estamos centrados en aunar voluntades, obviamente, que se transformen en apoyo en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, y lograr sacar un proyecto de Sala Cuna, ojalá antes del mes de enero, a enero más tardar“, sostuvo en conversación con Radio Pauta.

Rau añadió que el Ejecutivo consiguió aprobar 27 de los 30 artículos del proyecto y dijo que el rechazo del financiamiento fue un traspié legislativo.

Gobierno busca sumar apoyos en el Congreso

La autoridad confirmó que la próxima semana se reunirá con la bancada del Partido de la Gente, quienes cuentan con 14 diputados en la Cámara. Además, desde el Ejecutivo también se mantienen conversaciones con otros parlamentarios de oposición para lograr un mayor consenso.

“Yo no descarto nada, yo soy un optimista racional, como se dice, yo veo mucho apoyo transversal”, dijo respecto a la posibilidad de cambiar la fórmula de financiamiento.

La actual versión considera un aporte fiscal de aproximadamente $20 mil millones, dividido en los dos primeros años, y luego un financiamiento mediante las cotizaciones.

“Hay estudios que muestran que, en régimen, podría generar hasta 140.000 empleos“, agregó. Desde su perspectiva, la propuesta favorece el empleo femenino y elimina la discriminación en la contratación de mujeres.