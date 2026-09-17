Red de Movilidad durante Fiestas Patrias: Revisa los recorridos especiales y horarios para este 18 y 19 de septiembre

Con la llegada de las Fiestas Patrias, aumenta el desplazamiento de personas hacia las fondas y otros puntos de encuentro, por lo que uno de los aspectos a considerar es el funcionamiento de las micros de Santiago, Red Movilidad, durante los feriados irrenunciables.

Las jornadas festivas corresponden al viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, días en que se conmemora la Primera Junta Nacional de Gobierno y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Plan de refuerzo de Red Movilidad

Las autoridades informaron el reforzamiento de recorridos de buses del transporte metropolitano, con el fin de apoyar el regreso de los asistentes de las fondas u otras festividades.

Los recorridos especiales estarán marcados con una letra X junto al número y estarán disponibles hasta las 02:29 horas de la madrugada de los días jueves 17, viernes 18 y sábado 19, y hasta las 23:30 horas del domingo 20.

Los servicios estarán disponibles desde las estaciones de Metro Parque O’Higgins y Rondizzoni, los cuales se dirigirán hacia Renca, Quilicura, Puente Alto, Lo Espejo, Pudahuel, Maipú, Las Condes y Peñalolén.