Alcalde White a Kast: “Si al Presidente le va bien combatiendo el narcotráfico, no gana la derecha ni pierde la izquierda, gana Chile”

Tras la celebración del desfile cívico-militar en honor a las Glorias del Ejército de Chile en San Bernardo, el alcalde de la comuna, Christopher White (PS), realizó un llamado a las fuerzas políticas a sostener un trabajo en conjunto contra el narcotráfico.

En la cita también estuvo presente el presidente José Antonio Kast junto a la primera dama, María Pía Dama, bajo un estricto resguardo policial.

“Tengo tres hermosos hijos y esta semana sentí de cerca un miedo que miles de mamás y papás de San Bernardo y de distintas comunas y localidades de Chile conocen hace años. Yo hoy tengo protección, muchos de ustedes no la tienen”, señaló el jefe comunal.

Además, se dirigió al mandatario y agregó que “yo quiero que le vaya bien y lo voy a repetir para que se escuche fuerte y claro. En La Moneda y también en mi partido, en mi sector, yo quiero que a usted le vaya bien“.

“Porque si al presidente de Chile le va bien combatiendo el narcotráfico, no gana la derecha ni pierde la izquierda, gana Chile, gana San Bernardo, ganan los vecinos de Arica hasta Puerto Williams“, añadió.

White también instó a su sector político, al que le pidió “aportar, fiscalizar y criticar cuando corresponda”.

“No podemos esperar que un gobierno fracase para demostrar que teníamos razón, porque cuando un gobierno fracasa en seguridad, no lo pagamos los políticos, lo paga la señora que ya no sale después que oscurece”, dijo.

Sin embargo, también cuestionó al oficialismo e instó al Presidente a pedirle a su sector “estar a la altura y avanzar en reformas sin colores”. En ese sentido, sostuvo que aquello no se ha visto, debido a que, a su juicio, ha habido “muchas zancadillas”.