Mes de prevención del suicidio: Cómo abordar la conversación y acompañar a quien necesita ayuda

El pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), que busca generar conciencia sobre esta problemática de salud pública y promover acciones de prevención.

Según la información de la OMS, desde 2021 el suicidio es la tercera causa más frecuente de muerte entre jóvenes de 19 y 21 años en el mundo. Desde Centro Nacional de la Familia (CENFA), Luz María de Costa-Nora detalla las conductas a observar, frases que deben evitarse si se quiere acompañar correctamente a una persona y los pasos a seguir frente a un escenario de riesgo.

Cambios sutiles a los que prestar atención

La advertencia de una crisis emocional no siempre se expresa de manera explícita, advierte Costa-Nora. Por lo general, los primeros indicios emergen de alteraciones progresivas de la rutina cotidiana, entre las que se encuentran:

Aislamiento social: abandonar pasatiempos, dejar de contestar mensajes o llamadas, o distanciarse del círculo cercano.

Descuido en la higiene y presentación personal, baja inexplicable en el desempeño académico o laboral y trastornos severos del sueño.

Alteraciones importantes del sueño, irritabilidad, mayor consumo de alcohol u otras sustancias, conductas más impulsivas o comentarios como “soy una carga”, “nada va a cambiar” o “estarían mejor sin mí”.

Asimismo, la profesional de CENFA advierte sobre conductas más delicadas: “Hay otras señales especialmente delicadas, como regalar objetos importantes, despedirse de manera inusual, ordenar asuntos pendientes o mostrarse repentinamente tranquila después de un periodo de angustia intensa”.

“Ninguna conducta aislada confirma por sí sola un riesgo suicida, pero debemos prestar atención cuando estos cambios son nuevos, se intensifican o aparecen varios al mismo tiempo. Lo importante es no esperar una certeza para acercarse y preguntar“, sostuvo.

Derribar el mito: Hablar de suicidio no instala la idea

Uno de los temas principales a la hora del acompañamiento es pensar que tocar el tema pueda incitar a la persona a cometer el acto.

“Preguntar por el suicidio no instala la idea ni aumenta el riesgo. Por el contrario, puede abrir un espacio para que la persona deje de enfrentar ese dolor en silencio. Muchas veces existe miedo, vergüenza o culpa, y una pregunta directa, realizada con calma y genuina preocupación, puede transmitir que hablar del tema está permitido y que existe alguien dispuesto a escuchar”.

Para abordar la conversación con empatía, sin juicios, la especialista recomienda iniciar el diálogo expresando preocupación e interés en la persona a la que se quiere acompañar; la especialista señala que se puede abordar de esta forma: “He notado que estás distinto y me preocupa cómo te estás sintiendo. ¿Has pensado en hacerte daño o en quitarte la vida?”.

En caso de que la respuesta sea afirmativa, preguntar con calma si cuenta con algún plan o acceso a elementos con los que podría hacerse daño. “No se trata de interrogar, sino de dimensionar la urgencia y poder proteger”, afirma.

Frases que deben evitarse

Existen comentarios habituales que intentan levantar el ánimo, que suelen tener el efecto contrario, profundizando la sensación de aislamiento y culpa en la persona.

Evita expresiones como “tienes todo para ser feliz”, “no es para tanto”, “hay personas que están peor” o “échale ganas”; son algunas de las frases que pueden hacer que la persona se sienta incomprendida. “El sufrimiento psicológico no desaparece mediante comparaciones ni apelando únicamente a la voluntad“.

Asimismo, discutir o reaccionar con enojo o minimizar los motivos puede provocar que la persona se aleje y no pueda verbalizar su dolor. En cambio, es preferible acompañar desde la escucha activa y decir “gracias por contármelo”, “Entiendo que estás viviendo algo muy doloroso”.

“El acompañamiento no termina con esa conversación. Es necesario mantener el contacto, verificar que la persona efectivamente haya recibido atención y ayudarla a sostener su tratamiento“, afirma la experta

Asimismo, agregó que “quien acompaña puede ser fundamental, pero no debe asumir en solitario una responsabilidad que requiere una red familiar, social y profesional“.

Protocolo de acompañamiento

Frente a una persona que verbaliza ideas sobre muerte, de Costa-Nora señala que el entorno no debe guardar el secreto ni asumir la contención en solitario.

Lo principal es mantener la calma y escuchar para poder acompañar a la persona, y señalar a la persona que no se puede mantener en reserva: “Quiero respetar tu confianza, pero necesito pedir ayuda porque tu seguridad es lo más importante”.

Luego es esencial contactar a una persona cercana y confiable y generar un ambiente seguro y reducir el acceso a medicamentos, armas, sustancias u otros elementos con los que pudiera hacerse daño.

Si existe un plan de ejecución, ingesta previa de sustancias o intención inmediata, es importante que la persona no quede sola y esté y se sienta acompañada. Se debe trasladar de urgencia a un centro asistencial o contactar al SAMU (131). Ante situaciones que pongan en peligro al entorno, se debe comunicar a Carabineros (133).

Canales oficiales de ayuda y orientación

Si tú o alguien que conoces está pasando por un mal momento, no estás solo o sola. El Estado y los servicios de salud cuentan con líneas gratuitas de atención continua para situaciones de crisis o sospechas de ideación suicida.