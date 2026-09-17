Reunión clave en La Moneda: Kast y el embajador Brandon Judd abordan la agenda del presidente previo a la Asamblea General de la ONU

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, llegó este jueves al Palacio de La Moneda para sostener una reunión con el presidente José Antonio Kast y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

La reunión duró más de una hora y en ella se trataron temas como la agenda que tendrá el mandatario en Estados Unidos, de cara a su próxima participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y los distintos encuentros que ha fijado en territorio norteamericano.

De acuerdo con información de Presidencia detallada por La Tercera, en el encuentro también se abordaron asuntos de interés bilateral y se afinaron los últimos detalles de la gira.

Además, la Cancillería adelantó cuáles serán los temas que se priorizarán en la visita de Kast: sumar apoyos al Compromiso de Santiago (acuerdo latinoamericano para combatir la delincuencia transnacional) y promover la postulación de Valparaíso como sede mundial de la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar (BBNJ).

Kast participará en recepción encabezada por Trump

Una de las actividades más destacadas de la agenda de Kast es la recepción organizada por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto con la primera dama, Melania Trump, a la que fue invitado el líder del Partido Republicano, según confirmó el medio antes citado.

En el encuentro está contemplado que asistan los jefes de Estado y de Gobierno que participarán en la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU.