Bill Skarsgård será el protagonista del nuevo videojuego “Physint” de Hideo Kojima

El reconocido actor sueco, Bill Skarsgård, protagonizará Physint, el nuevo videojuego de espionaje desarrollado por Hideo Kojima y Kojima Productions.

Durante el anuncio en el Tokyo Games Show 2026, Hideo Kojima, conocido por los videojuegos de “Metal Gear” y “Death Stranding“, afirmó: “Me complace confirmar que el papel principal de ‘Physint‘ será para Bill Skarsgård“.

“Ambos somos fans del trabajo del otro desde hace mucho tiempo y hemos decidido embarcarnos juntos en esta nueva aventura. Las pruebas de vestuario, escaneos y pruebas de cámara que realizamos con Bill y Charlee a principios de este año me dieron una gran confianza en la dirección del proyecto”, agregó.

Skarsgård se une a Charlee Fraser, Don Lee y Minami Hamabe en esta nueva aventura de espionaje.

Hideo Kojima stopped by the XBOX Tokyo Game Show with a special reveal. Bill Skarsgård cast as the lead role in PHYSINT! pic.twitter.com/Yo3pFGfzTz — XBOX (@XBOX) September 17, 2026

El anuncio de su participación llega poco después de que se anunciara el desarrollo de Physint por parte de Xbox, luego de haber sido rechazado por PlayStation, según consignó Variety.

Además, según lo informado por el citado medio, desde Kojima Productions declaran que “con el pleno respaldo de Xbox, Physint utilizará tecnología de vanguardia y un elenco estelar para crear una experiencia de juego sin igual, con el objetivo de establecer un nuevo referente en el género de acción y espionaje”.

En esa línea, afirmaron: “Physint es la tercera propiedad intelectual original de Kojima Productions y ha sido descrita por Hideo Kojima como la culminación de sus 40 años de carrera como creador de videojuegos“.

En paralelo, Hideo Kojima colabora junto a Xbox en el desarrollo de “OD”, un título de terror que contará con el protagonismo de Sophia Lillis (“It”) y Hunter Schafer (“Euphoria”). Esta entrega tiene fijado su debut en la industria antes del lanzamiento oficial de “Physint”.

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