Chilena es condenada en Nueva Zelanda por engaños en tramitación de visas: Fue candidata a la Convención Constitucional

La justicia de Nueva Zelanda condenó a la chilena Paola Walker por delitos relacionados con engaños y cobros irregulares en la tramitación de visas de intercambio estudiantil, gestionadas a través de su empresa Walker Travel Education.

Según la información consignada por Chilevisión, las denuncias fueron realizadas por clientes chilenos afectados ante el Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo neozelandés, organismo que inició el proceso judicial en contra de Walker.

La empresa de Paola Walker ofrecía promociones de programas de educación y visas de estudio. Los afectados señalaron al citado medio que la mayoría llegaban a Nueva Zelanda con visas de turistas.

Ana Belén, una de las denunciantes, declaró que “estando allá en Nueva Zelanda nos dimos cuenta del engaño en sí. Todo el proceso nos mandaban mails diciendo que inmigración estaba pidiendo más documentos”.

“Llegando allá, nos dimos cuenta de que, claro, en ningún momento se tramitó nada. O sea, Inmigración no sabía nada de nosotros, solo que íbamos como visitantes”, añadió.

En esa línea, Camilo, quien también denunció, afirmó que “llegué acá en noviembre del 2022 con esta agencia que se llamaba AIS Walker en ese momento. Ahora se llama Walker Travel Education. Sin embargo, pese a que se pagó el curso completo, ni mis papás ni mi hermano recibieron visa”.

“Yo fui el único que recibió visa, lo que significa que ellos no pudieron estudiar en el instituto que les prometieron ni tampoco pudieron trabajar”, continuó.

Otra de las afectadas es Michelle, quien afirmó al mencionado medio haber abonado dinero; no obstante, no alcanzó a viajar.

“Yo hice la compra de 6 meses, inicialmente, para estudiar en Nueva Zelanda, y resulta que al pasar los meses me pedían una y otra vez papeles; me llegaban correos de los institutos donde nuevamente tenían que pedirme los datos”. Luego fue informada de que su visa fue rechazada y que debía abonar $2 millones para viajar, pero no le garantizaban que los papeles fueran aprobados, por lo que decidió realizar la denuncia.

¿Quién es Paola Walker?

Paola Walker Rodríguez, ingeniera comercial de profesión, postuló como candidata independiente a la Convención Constitucional por el Distrito 10, por las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago.

Sin embargo, durante la votación obtuvo 2.545 votos, lo que equivale al 0.60%, sin resultar electa.

Aunque Walker a través de sus redes sociales niega las acusaciones, según lo informado, la audiencia judicial será en febrero de 2027.