Fundación Emilia llama a reforzar la prevención durante Fiestas Patrias 2026 y aborda los desafíos en seguridad vial

La presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, abordó la prevención de accidentes de tránsito en el contexto de las Fiestas Patrias.

“Para nosotros la seguridad vial es un fenómeno integral que no está vinculado solo con alcohol y droga, sino que también con otras conductas que son catalogadas de riesgo dentro de la siniestralidad vial, como la velocidad, el uso del celular, el traslado de menores sin sistema de retención infantil, que van provocando una serie de siniestros viales que son totalmente evitables”, explicó Figueroa.

En ese sentido, señaló que, pese a que los mensajes han sido constantemente transmitidos a través de diversas campañas de prevención, “no hemos logrado instalar la percepción de riesgo sobre la conducta”, enfatizó.

Desde la fundación se han centrado en trabajar en torno al concepto de crear una percepción de riesgo.

“Hemos logrado aumentar la responsabilidad en función del alcohol, sobre todo, pero, en definitiva, hace 10 años el alcohol era una segunda causa, ahora somos la cuarta causa. Pero ha subido otra serie de causales, como la velocidad, que lidera los siniestros viales y también los fallecidos. Asimismo, el no ir atento a las condiciones del tránsito al momento, que es pérdida del control del vehículo, generalmente por el uso del celular”, describió.

Por tanto, sostuvo que con el pasar de los años se han ido integrando otras causales, lo que conlleva también a aumentar las fiscalizaciones.

“Se hace necesario aumentar también las fiscalizaciones, los procesos de educación constante, establecer límites culturales con respecto a sanciones sociales en la conducta, que no vemos mucho. En general, los chilenos son bien autopermisivos, entonces, se olvidan rápido de las consecuencias de este tipo de conducta, y creo que eso es lo que hemos tratado de abordar con nuestra campaña, que en este momento está en pleno auge, que es el impacto invisible, que es básicamente que se entienda que hay todo un relato posterior al hecho del siniestro, posterior al hecho del choque, que es lo que tenemos que tratar de evitar entre todos”, remarcó.

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En cuanto a los grupos de mayor riesgo, describió que existen dos variables: una de género y otra de edad.

“Son jóvenes de 18 a 29 años, en su mayoría hombres. Estamos hablando de un 70% de hombres versus un 30% de mujeres. Y el segundo grupo es de 40 a 50 años, que son aquellos a quienes nunca les ha pasado nada y que piensan que, efectivamente, nunca va a pasar. Se mantiene la variable de género, que son hombres”, precisó.

Sin embargo, la población femenina está vinculada al uso del celular de manera equivalente a los hombres en cuanto a la cantidad de siniestros viales.

Los desafíos

Por otro lado, sobre los desafíos para avanzar en materia de seguridad vial, considera que es importante legislar incorporando otras variables que están implicadas en la siniestralidad vial.

“En este momento, todas las causales que están asociadas a la conducción, por ejemplo, bajo el uso del celular, no son calificadas como delito, sino que como cuasidelito. Creo que, efectivamente, hay que renovar la perspectiva de la ley de tránsito. No es traducir en cuasidelito todo, sino que avanzar hacia un concepto que hace poco presentamos en el Congreso, que se llama homicidio vial, que nos pondría en un parangón similar a lo que pasa en Francia o lo que pasa en España con este tipo de causales”, añadió.

En paralelo, enfatizó que es importante avanzar en la fiscalización.

“Se está discutiendo la ley Alberto, que va a implicar la fiscalización del transporte público y también del transporte de carga en materia de alcohol y de drogas, que es sumamente importante. Y también se está discutiendo en este momento en el Congreso el aumento de las sanciones por el uso del sistema de retención infantil (…) En definitiva, mueren niños porque la gente los ve como objetos al trasladarlos en los automóviles. Los niños no son objetos, tienen derecho a una movilidad segura y necesitan trasladarse en sistemas de retención infantil que aseguren su sobrevivencia en caso de un impacto en un siniestro vial”, concluyó.