Fiestas Patrias 2026: ¿Qué ocurrió el 18 de septiembre y cuál es el origen de las celebraciones?

En algunos virales compartidos en redes sociales, muchos adolescentes desconocen por qué se celebran las Fiestas Patrias en septiembre. Por tanto, ¿qué ocurrió el 18 de septiembre en Chile?

En concreto, el 18 de septiembre de 1810 se conmemora la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno.

Esto ocurrió en el contexto de los procesos de independencia en América, que se originaron con la instalación de juntas de gobierno como respuesta a la captura del rey Fernando VII en 1808.

El académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, Cristián Medina, explicó que estas juntas fueron comunes en toda América Latina y que se generó una forma de gobierno provisoria que mantenía la lealtad a la Corona española.

“El movimiento de 1810 no era separatista, ni mucho menos independentista. No obstante, se promovieron algunas reformas políticas y económicas, las que gradualmente condujeron a la ruptura con España. Se recuerda, entonces, el inicio del proceso de independencia de la Corona española y la formación de Chile como un Estado nación”, aclaró.

Y detalló el académico: “De acuerdo al portal Memoria Chilena, en un principio, se realizaban fiestas cívicas en tres fechas: 18 de septiembre, 12 de febrero y 5 de abril, las que recordaban los distintos hitos del proceso de Independencia”.

Cabe mencionar que el 12 de febrero de 1818 se proclamó la Independencia de Chile por Bernardo O’Higgins.

“El Acta de Independencia habría sido elaborada y firmada en Concepción, sobre un tambor en las alturas de Los Morrillos de Perales, lugar donde estaban situadas las avanzadas del ejército patriota y desde los cuales se dominaba uno de los accesos de Talcahuano”, detalló el historiador.

Otra fecha importante es la Batalla de Maipú, ocurrida el 5 de abril del mismo año, cuando el Ejército Libertador venció a las fuerzas realistas.

Cronología

Según Memoria Chilena, estas tres fechas fueron inicialmente parte de las celebraciones cívicas vinculadas al proceso de Independencia. Sin embargo, esto fue cambiando con el paso del tiempo.

En 1821, durante el gobierno de Bernardo O’Higgins, se estableció mediante un decreto que la Independencia de Chile se conmemoraría los días 11, 12 y 13 de febrero.

Luego, en 1824, bajo el gobierno de Ramón Freire, se decretó que solo serían días festivos nacionales el 12 de febrero y el 18 de septiembre.

Posteriormente, el 8 de febrero de 1837, durante el gobierno del presidente José Joaquín Prieto, se eliminó el festejo del 12 de febrero y el 18 de septiembre quedó como la principal celebración nacional.

Finalmente, en 1915, mediante la Ley N° 2.977, se consolidó el 18 de septiembre como la Conmemoración de la Independencia Nacional y el 19 de septiembre como la celebración de las glorias del Ejército y la Armada.