Alerta meteorológica en la zona central en Fiestas Patrias: DMC prevé vientos de hasta 90 km/h y probabilidad de tormentas eléctricas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves una alerta para tres regiones de la zona central debido al ingreso de un nuevo sistema frontal.

De acuerdo con la alerta, un nuevo evento meteorológico causará viento moderado a fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

El fenómeno se registrará desde la madrugada del domingo 20 de septiembre hasta la noche de esa misma jornada.

¿Cuáles son las regiones y zonas afectadas?

En concreto, la alerta de la DMC abarca a los sectores cordilleranos de tres regiones. Revisa el detalle a continuación:

Región Metropolitana: viento constante de 40 a 60 km/h con ráfagas de hasta 90 km/h.

viento constante de 40 a 60 km/h con ráfagas de hasta 90 km/h. Región de O’Higgins: viento constante de 40 a 60 km/h con ráfagas de hasta 80 km/h.

viento constante de 40 a 60 km/h con ráfagas de hasta 80 km/h. Región del Maule: viento constante de 40 a 60 km/h con ráfagas de hasta 90 km/h.

Probabilidad de tormentas eléctricas para la zona central

En paralelo, a pocas horas de Fiestas Patrias, la DMC advirtió sobre la probabilidad de tormentas eléctricas en cuatro regiones de la zona central del país.

De acuerdo con el aviso, las tormentas podrían desarrollarse desde la tarde de este jueves 17 de septiembre hasta la noche del viernes 18 de septiembre.

De esta forma, las zonas afectadas serían: