EFE posterga tramo soterrado del Tren Melipilla y servicio no llegará inicialmente a Estación Central: ¿Por qué se declaró desierta la licitación?

EFE Trenes de Chile informó que determinó postergar la construcción del tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda, con el fin de optimizar las inversiones. La empresa explicó que tampoco ha sido posible dejar sin efecto los pagos de derechos municipales por el uso de Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP).

En concreto, la compañía aclaró que su foco estará puesto en la ejecución de los dos tramos que actualmente están en construcción: Cerrillos-Malloco y Malloco-Melipilla, que en conjunto contemplan 58 kilómetros. El servicio comenzará a operar en conexión con la futura estación Lo Errázuriz de la Línea 6 de Metro a contar de 2028, permitiendo conectar inicialmente Talagante con el centro de Santiago, con ahorros significativos en los tiempos de traslado.

Asimismo, EFE espera cambios normativos en materia de ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público, con el objetivo de contar con las mismas condiciones de exención que actualmente poseen instituciones como los Serviu, el Ministerio de Obras Públicas y Metro, además de empresas privadas prestadoras de servicios públicos.

“La decisión redobla los esfuerzos inmediatos en las obras que ya están en curso y que cuentan con un 30% de avance, abarcando las siete comunas del trazado. Dicha ejecución tiene avances significativos en las plataformas para vías y también las obras civiles de las principales estaciones de la nueva red, a lo que se sumará el próximo año la construcción del terminal Melipilla, que actualmente se encuentra en proceso de rescate arqueológico”, detalló EFE.

Por otra parte, los 22 trenes que operarán el servicio se encuentran en proceso de fabricación y se proyecta su llegada al país durante el primer semestre del próximo año. Tras ello, comenzará el período de pruebas estáticas y dinámicas y, posteriormente, la marcha blanca.

En el tramo Cerrillos-Malloco, las obras están a cargo del Consorcio Dragados Besalco Obras Ferroviarias, mientras que entre Malloco y Melipilla son ejecutadas por Sacyr.