“Gracias por participar de nuestras tradiciones”: Embajador de Japón en Chile recibe elogios en redes por su pie de cueca en Fiestas Patrias

La cueca es uno de los bailes tradicionales de las Fiestas Patrias. De hecho, el Presidente José Antonio Kast abrió las celebraciones con un pie de cueca en el Parque O’Higgins, junto a la primera dama, María Pía Adriasola, quien mostró una gran destreza.

En la antesala del 18 de septiembre, fecha en que se conmemora la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, el embajador de Japón en Chile, Kenko Sone, envió un mensaje por Fiestas Patrias acompañado de unos pasos de cueca.

“Amigos chilenos, me alegra mucho celebrar con ustedes, por primera vez, las Fiestas Patrias de Chile. ¡Felices Fiestas!”, expresó.

El video del embajador bailando cueca generó diversas reacciones entre los chilenos: “Cuánto amo a este embajador”, “Gracias por participar de nuestras tradiciones”, “Qué lindo baile” y “Qué ternura ocupar y dedicar parte de su tiempo para saludar a nuestro Chile. Muchas gracias, señor embajador”.