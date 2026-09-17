Ministro Quiroz vuelve a respaldar el “bencinazo”: “La medida está envejeciendo bastante bien a la luz de todo lo que pasó después”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió nuevamente la decisión del Gobierno de suspender por única vez el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), lo que desató el llamado “bencinazo” ante el alza histórica del precio de los combustibles.

Tras terminar su participación en el ChileDay en Londrés y España, el titular de Hacienda volvió a abordar el hecho a casi cinco meses del aumento de las bencinas, el cual podría volver a experimentar otra alza de $39 por litro y, en el caso del diésel, de casi $100 por litro, según expertos.

En conversación con Emol, Quiroz descartó que existiera una solución que no involucrara gastos fiscales o tuviera efectos económicos.

“En economía no existen soluciones mágicas ni gratis, sobre todo ante una situación como esta”, sostuvo.

Argumentó que, de no haber suspendido aquella vez la aplicación del Mepco, los precios habrían llegado de igual manera a los actuales, pero con la diferencia de que aquello habría significado un gasto fiscal de más de US$ 2.000 millones.

“¿Qué habría pasado de otro modo? Al final del día habríamos terminado llegando a los mismos precios, porque subiendo de a $30 habrías terminado traspasando todo el precio igual, pero en el camino te habrías gastado del orden de US$ 2.500 millones“, aseveró.

Si bien aseguró que “fue una decisión dura” que al Gobierno le habría gustado “no tener que tomar”, siguió defendiéndola.

“Fue una decisión dura. Nos habría gustado no tener que tomarla. Pero la medida está envejeciendo bastante bien a la luz de todo lo que pasó después“, cerró.