Muerte de Maradona: Perito afirma que la responsabilidad fue del exfutbolista al negarse a ser atendido

(EFE)- José Antonio Maya, médico clínico y perito de Lepoldo Luque, principal acusado de la muerte del legendario exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, dijo este jueves en el juicio que los signos de alarma que podrían haberse detectado antes del fallecimiento requerían que el astro fuera revisado, pero no se dejó: “Es responsabilidad de Maradona”.

“Maradona se murió de golpe y no hubo alternativa. Las cosas que podían haberse detectado exigían mínimamente que el médico pudiera verlo. Lo que pudo haberse manifestado ahí es el principio de autonomía. No es culpa de Maradona, es responsabilidad de Maradona“, dijo Maya.

El principio de autonomía en salud es el derecho de toda persona a decidir de forma libre, voluntaria e informada sobre su propio cuerpo y los tratamientos médicos que recibe.

Ha sido documentado que el 18 de noviembre de 2020, una semana antes de la muerte, el exfutbolista echó a su médico de cabecera, Leopoldo Luque, y también al médico clínico contratado por Swiss Medical, Pedro Di Spagna, y al nutricionista Luciano Spena.

A lo largo del juicio, numerosos testigos describieron al astro como “un paciente difícil”.

El galeno clínico Di Spagna, acusado en el juicio, concurrió al domicilio luego de que un enfermero le comunicara que Maradona tenía una de las piernas edematizadas. Sin embargo, Maradona se negó a recibirlo.

“Pienso que cuando Maradona se sintió enfermo permitió que los médicos actuaran y acá se sentía lo suficientemente bien para no darle oportunidad a un médico para que actúe”, agregó el perito.

Al igual que el testigo que declaró más temprano, el cardiólogo Ricardo Iglesias, Maya negó que Maradona fuera un paciente con riesgo cardíaco o que tuviera alguna patología del corazón.

“En el 2000 dijeron que la cocaína había producido una miocardiopatía irrecuperable, pero en el 2007 dijeron que su corazón estaba sano”, matizó Maya.

El médico dijo que la miocardiopatía dilatada es una enfermedad que produce adelgazamiento de las paredes del corazón y no era el caso de Maradona, pues esas paredes estaban engrosadas, según determinó la policía científica.

Maya participó en la junta médica interdisciplinaria creada en 2021 para analizar las circunstancias de la muerte del astro.

La junta concluyó que el accionar de los médicos fue “inadecuado, deficiente y temerario”, y que los médicos ignoraron los signos de alarma que presentó el paciente, en un informe que Maya firmó en disconformidad, al tiempo que consignó un documento propio.

En su interrogatorio, el fiscal Patricio Ferrari citó un fragmento del informe consignado por Maya, que indicaba que el edema que Maradona tenía en el tronco “es el único signo que debieron advertir los médicos y orientar medidas o reinternación, en caso de poder examinarlo”.

“Los edemas pueden no significar un signo de alarma, sí una advertencia de que hay algo para revisar”, dijo el testigo este jueves.

Ante la consulta sobre si es de buena práctica médica no hacer nada durante varios días ante tal advertencia, Maya insistió: “Durante varios días no, pero se tiene que dejar revisar”.

Se juzga en este proceso al neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.