Complejo inicio de Fiestas Patrias en La Pampilla y Antofagasta por las precipitaciones

En la primera jornada de fondas, La Pampilla de Coquimbo ha debido enfrentar diversos contratiempos. Las precipitaciones obligaron a suspender el show en su parte final.

Según publicó Radio ADN, las presentaciones de las agrupaciones Agua Santa y Cumbia en La Avenida no pudieron concretarse.

En los registros publicados por la Red Geocientífica de Chile se puede observar el fuerte viento terral que afectó tanto a los fonderos como a las personas que se encontraban en el lugar.

🌧️ Mientras tanto en la Pampilla de Coquimbo… https://t.co/DOyMbd3qhC — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) September 18, 2026

AHORA – COQUIMBO 💨 A causa del fuerte viento terral que afecta a Vicuña y alrededores, se ha suspendido la jornda de esta noche de la Pampilla de San Isidro. ©️ Alexis Sarzosa. pic.twitter.com/yDJrZLeo8a — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) September 18, 2026

Una situación similar ocurrió en la Región de Antofagasta. Según informó Carabineros, “ante las precipitaciones que se registran en Sierra Gorda, la autoridad comunal dispone la suspensión de las actividades de Fiestas Patrias, determinándose la no apertura de las ramadas del poblado”.