Wall Street cierra al alza este jueves, con el Nasdaq subiendo 1,69% de la mano de las tecnológicas tras retroceso del petróleo

Las bolsas estadounidenses cerraron al alza este jueves, con el sector tecnológico a la cabeza del avance, mientras el descenso del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro alivió parte de la preocupación por la inflación tras el aumento de tasas de la Reserva Federal.

El S&P 500 avanzó cerca de 1,14%, hasta los 7.637,76 puntos, en su mejor sesión desde comienzos de agosto, mientras el Nasdaq Composite ganó 1,69%, hasta los 26.418,30 puntos. El Dow Jones Industrial Average subió 0,61%, hasta los 51.778,04 puntos.

El mercado encontró apoyo adicional en el retroceso del petróleo, que cayó por segunda sesión consecutiva ante señales de alivio en algunas de las interrupciones de suministro registradas en Medio Oriente.

El WTI bajó 1,31%, hasta los US$ 101,09 por barril, mientras el Brent retrocedió 0,16%, hasta los US$ 103,94, aliviando así la presión sobre las bolsas de Nueva York.

El retroceso del crudo se dio en un contexto de tensión persistente en Medio Oriente, donde ataques a infraestructura energética en Arabia Saudita y disrupciones en las rutas de exportación por el estrecho de Ormuz habían llevado al Brent a superar los US$ 108 por barril días antes.

Rendimiento del bono a 10 años vuelve a bajar

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cerró en 4,94%, luego de haber llegado a tocar 5% durante la jornada, en un movimiento que acompañó el alivio observado en los precios de la energía.

Con este resultado, Wall Street logró moderar parte de la volatilidad que había mostrado tras la reunión de la Fed, en una sesión donde la combinación de menores costos de financiamiento implícitos, un petróleo más contenido y el repunte de las tecnológicas devolvió algo de optimismo a los inversionistas, aunque el mercado seguirá atento a si la Reserva Federal concreta una nueva alza de tasas antes de fin de año, como anticipó en su última reunión.