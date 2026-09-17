Albanés disfruta por primera vez de las Fiestas Patrias en Chile y dice que “el terremoto está muy rico”

Comenzó el primer día de fondas en el marco de las Fiestas Patrias y los micrófonos de CNN Chile se trasladaron hasta el Parque Padre Hurtado para tomar el pulso al ambiente dieciochero.
En la Semana de la Chilenidad se encontraba un ciudadano albanés disfrutando del primer día de fiesta.
“Tengo la bandera chilena y de Albania”, mostró mientras lucía sus pins en la guayabera, acompañado de un gran anticucho.
“¡Felices Fiestas Patrias de Chile!”, exclamó, y contó a CNN Chile que es su primera vez en suelo nacional disfrutando de estas festividades.
Consultado sobre qué le ha parecido hasta el momento, respondió: “Fantástico, mucha gente, todos felices, buena comida y por primera vez probé el terremoto. También estaba muy rico”.
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