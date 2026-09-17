Codelco evalúa una eventual reducción de personal como parte de su plan de recuperación

Codelco mantiene abierta la posibilidad de reducir su dotación de trabajadores como parte del plan de recuperación que impulsa su nueva administración, aunque la compañía todavía no adopta una decisión definitiva al respecto.

De acuerdo con una fuente con conocimiento directo del proceso, consignada por Emol, la estatal se encuentra en una fase de diagnóstico interno y definición de su estrategia, instancia habitual cuando asume una nueva conducción ejecutiva.

El trabajo es encabezado por el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, y el presidente ejecutivo, Jorge Gómez, quien está al mando de la compañía desde julio de este año.

Codelco evalúa un eventual recorte de personal

Entre las alternativas que se evalúan actualmente figura un eventual recorte de personal, aunque la fuente enfatizó que ninguna medida específica ha sido confirmada todavía.

Esta versión surge después de que la agencia Reuters reportara, citando a cuatro fuentes distintas, que el plan de reestructuración podría contemplar una reducción de entre 5% y 20% de la dotación de la compañía, que hoy bordea los 77.000 trabajadores.

El cronograma del plan también estaría sufriendo ajustes. Si bien en un principio se manejaba octubre como fecha para tener las definiciones listas, la fuente consultada por Emol precisó que el anuncio público de las medidas se postergaría hasta el cierre de este año.

El proceso responde a los desafíos de producción y de costos que enfrenta actualmente Codelco, en un contexto económico marcado por una tasa de desempleo de 9,5% a nivel nacional.

Dado el peso de la compañía en la economía chilena y en particular en el sector minero, cualquier ajuste en su dotación tendría un impacto directo sobre el mercado laboral del país.