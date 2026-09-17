Municipalidad de La Florida autoriza patentes para la fonda “Doña Florinda” tras nueva propuesta de organizadores

La Municipalidad de La Florida determinó otorgar las patentes comerciales y de alcoholes correspondientes a la fonda “Doña Florinda“, tras evaluar una nueva propuesta ingresada por la empresa organizadora del evento.
“Esta nueva propuesta permite subsanar las observaciones relacionadas con la disponibilidad y condiciones de los estacionamientos”, sostuvieron desde el municipio a través de un comunicado.
La medida busca evitar las complicaciones registradas en años anteriores, donde el colapso de calles aledañas afectó la circulación de los residentes.
Desde la oficina local sostuvieron que el otorgamiento de los permisos se mantuvo supeditado al cumplimiento normativo estricto por parte de la municipalidad.
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