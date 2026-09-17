MOP anticipa posible baja en tarifas del TAG tras negociaciones con concesionarias

El ministro (s) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Nicolás Balmaceda, expresó que se está negociando con algunas concesionarias de carreteras medidas que permitirían “bajar los precios, no solo frenar el alza” de los TAG en algunas vías.

“Nosotros estamos trabajando muy activamente al respecto. Ahora, las tarifas no son iguales, porque las tenemos bajo ley de concesiones, tenemos 81 contratos y son contratos negociados, algunos hace 30 años y otros hace seis meses (…) Por lo tanto, unificarlo es muy complejo”, comentó Balmaceda en conversación con Radio Universo.

Además, añadió que “las concesionarias merecen que las tarifas reconozcan todo el esfuerzo y la inversión que tienen que hacer”; por ello, “esas tarifas tienen que ser sustentables en el tiempo“.

En esa línea, explicó que algunos contratos quedaron desactualizados debido a sus fórmulas de reajuste, las que “empiezan a ser poco sustentables, es decir, empiezan a reflejar un precio que es demasiado caro para la ciudad”.

El secretario de Estado subrogante informó que están en procesos de negociación individual con cada concesionaria: “vamos a poder dar buenas noticias de aquí a fin de año con la primera concesionaria que va voluntariamente a acceder a un acuerdo para modificar las tarifas, de modo que la curva de reajuste de estas se aplane en el tiempo y no sigan aumentando los precios al ritmo que lo han hecho en el pasado”.

Luego, según informó Balmaceda, vendrán conversaciones con otras tres instituciones.

Respecto a si el acuerdo permitiría frenar el alza o bajar los precios, la autoridad manifestó que esto “permitiría incluso bajar los precios, no solo frenar el alza, ambas cosas”.