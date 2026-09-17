FNE investiga asociación entre Grupo Angelini y Grupo SalfaCorp para residencias de adultos mayores

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) instruyó este jueves una investigación por una operación de concentración entre el Grupo Angelini y el Grupo SalfaCorp, orientada al desarrollo y operación de residencias para adultos mayores en Chile.

La operación fue notificada el 5 de agosto de 2026 por cuatro sociedades vinculadas a ambos grupos: Inversiones Trentino Ltda., Rentas Inmobiliarias San Esteban SpA, Rentas y Desarrollo Aconcagua S.A. y Senior Care Services SpA.

Operación contempla un fondo para residencias de adultos mayores

Según el organismo regulador, la operación consiste en una eventual asociación mediante la constitución de un fondo cuyo objeto exclusivo será la adquisición, desarrollo, construcción y operación de residencias para personas mayores.

El trámite pasó por dos rondas de correcciones antes de completarse. La FNE había declarado incompleta la notificación en dos resoluciones, del 11 y el 25 de agosto, tras lo cual las partes acompañaron nuevos antecedentes para subsanar los errores y omisiones detectados, presentados el 11 de agosto y el 1 de septiembre.

Con la notificación ya completa, la Fiscalía determinó que la operación corresponde a una concentración de aquellas contempladas en el artículo 47, letras b) y c), del Decreto Ley N°211, lo que dio paso a la apertura formal de la investigación conforme al procedimiento establecido en esa normativa.