UDI pide a Cancillería llamar a consultas al embajador de Francia en Chile por distinción a Héctor Llaitul: “Es absolutamente inaceptable”

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitó este jueves a la Cancillería llamar a consultas al embajador de Francia en Chile, Cyrille Rogeau, por el reconocimiento otorgado en ese país al líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Debido a que el líder de la CAM cumple actualmente una pena de 23 años de cárcel, su hijo, Ernesto Llaitul, viajó a París para recibir la medalla en su nombre.

La distinción de la Asamblea Nacional fue entregada por el diputado franco-chileno Rodrigo Arenas, quien explicó que la medalla tiene como objetivo dar más visibilidad y respaldo institucional a la lucha del pueblo mapuche.

En la ceremonia, Ernesto Llaitul aseguró que su padre se encuentra cumpliendo una condena producto de una persecución de carácter político.

“Absolutamente inaceptable”

Desde la UDI, el timonel de la colectividad, Guillermo Ramírez, y los diputados Cristóbal Martínez y Eduardo Cretton cuestionaron la entrega del reconocimiento a Llaitul, hecho que calificaron de “absolutamente inaceptable”.

“Estamos frente a un hecho absolutamente inaceptable y que, como país, no podemos dejar pasar“, sostuvo el comunicado.

En esa línea, criticaron que “aquí no se está homenajeando a una persona perseguida por sus ideas, sino a quien fue condenado por la justicia a 23 años de cárcel por graves delitos y durante décadas ha encabezado una de las principales organizaciones terroristas“.

Debido a lo anterior, solicitaron a la Cancillería “expresar formalmente su molestia y llamar a consultas al embajador francés”.

“No corresponde guardar silencio frente a un reconocimiento que termina presentando como una supuesta víctima de persecución política a un terrorista”, cerraron.